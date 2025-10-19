Agónico triunfo del Barcelona

BARCELONA.- Suplente Ronald Araújo le dio el sábado la victoria de último minuto al Barcelona 2-1 sobre el Girona en el tiempo de descuento en La Liga y puso fin a una mini racha de derrotas antes del clásico ante el Real Madrid la próxima semana.

El defensa central hizo el movimiento de un delantero cuando se deslizó frente a su marcador mientras corrían hacia el primer palo y redirigió hábilmente un pase bajo de Frenkie de Jong, encendiendo a la multitud local.

El gol de último minuto de Araújo llegó momentos después de que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, fuera expulsado por dos tarjetas amarillas consecutivas, aparentemente por quejarse de que el árbitro no había añadido más de cuatro minutos de tiempo de descuento.

El informe del árbitro indicó que Flick protestó una de sus decisiones con aplausos irónicos y con “gestos de desaprobación”. Flick dijo que sus acciones no estaban dirigidas al árbitro.

La expulsión significa que Flick no estará en la línea de banda para el primer clásico de la temporada.

Con su equipo frustrado en el ataque y los goleadores Robert Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres indisponibles por lesión, Flick envió a Araújo al campo al 82 y le ordenó unirse al ataque en su desesperada búsqueda de un ganador.

Araújo dijo que “no dudó” cuando su entrenador le pidió que ayudara en el ataque.

Antes del parón internacional, Barcelona perdió 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y fue sorprendido 4-1 por el Sevilla en La Liga.

Barcelona se colocó en el liderato de la liga con una ventaja de un punto sobre el Madrid antes de que juegue el domingo contra el Getafe. Antes del viaje a la capital, Barcelona recibe al Olympiakos el martes en la Liga de Campeones.