Águilas con UASLP con buena racha

La quinteta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) volvió a demostrar su poderío en la Liga Universitaria de Baloncesto (LUBA) tras vencer con autoridad a la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPGTO) con un marcador final de 120-45, en duelo correspondiente a la jornada 5 del certamen.

Desde el inicio del encuentro, las Águilas UASLP impusieron su ritmo y dominio en la duela, mostrando un gran nivel ofensivo y un juego colectivo sólido que les permitió tomar una amplia ventaja. El primer parcial terminó 36-13 a favor de los potosinos, quienes no dieron espacio para la reacción visitante.

En el segundo cuarto, la superioridad física y técnica de la UASLP fue aún más evidente. Con un juego fluido y una defensa asfixiante, los locales ampliaron su ventaja al llegar al descanso con un contundente 56-30.

Tras el medio tiempo, el coach Armando Mariscal aprovechó la diferencia en el marcador para darle minutos a su banca, que respondió con intensidad y mantuvo el nivel competitivo. El tercer parcial concluyó 94-40, dejando el camino libre para cerrar el encuentro sin sobresaltos.

El último cuarto fue mero trámite para las Águilas, que consolidaron su victoria con una defensa férrea y transiciones rápidas, sellando el triunfo por 120-45 y confirmando su condición de invictos en el torneo.

El jugador más valioso (MVP) del encuentro fue Felipe Arenas, de Ingeniería, con 25 puntos, seguido de Andrés Reyes de Hábitat con 24 unidades. Por parte del conjunto guanajuatense, Daniel Martínez fue el mejor anotador con 17 puntos.

Con este resultado, las Águilas de la UASLP se consolidan como uno de los equipos más fuertes de la LUBA, manteniendo su paso perfecto y perfilándose como serios candidatos al título universitario.