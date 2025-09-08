Águilas UASLP inicia con triunfo

Morelia fue testigo del arranque triunfal de las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que iniciaron la Liga Universitaria de Basquetbol con una victoria sufrida y emocionante sobre la Universidad Michoacana. El marcador final fue 79-74, tras un tiempo extra que mantuvo a la afición local al filo de la butaca.

El encuentro no pudo ser más parejo. Durante los cuatro periodos reglamentarios, ninguno de los dos equipos cedió terreno, y el empate a 70 puntos obligó a extender la historia cinco minutos más. Fue en ese lapso cuando las Águilas mostraron mayor temple, defendiendo con garra y atacando con precisión para sellar un resultado que tuvo sabor a hazaña visitante.

Felipe Arenas, estudiante de Ingeniería, se convirtió en la figura del partido con 21 puntos que encendieron la chispa potosina, mientras que su compañero de carrera, Diego Márquez, aportó 11 unidades claves para terminar de inclinar la balanza. Con liderazgo y frialdad en los momentos decisivos, ambos guiaron a un equipo que nunca bajó los brazos.

Más allá del triunfo, el resultado representa un arranque alentador para las Águilas UASLP, que demostraron carácter y calidad en un escenario complicado, dejando claro que están para pelear en lo más alto del certamen.

La fiesta universitaria no se detiene. La Dirección de Deportes de la UASLP anunció que el próximo lunes 8 se llevará a cabo el campo de pruebas para alumnos de nuevo ingreso, a las 20:00 horas en el auditorio de la Unidad Deportiva Universitaria. El objetivo, fortalecer una selección de basquetbol cada vez más competitiva, capaz de representar con orgullo a la institución en cada cancha que pise.