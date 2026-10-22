Al Nassr arrastra una millonaria deuda
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México.- La Liga de Arabia Saudita se destaca por las grandes inversiones que realiza en jugadores para hacer más competitivo el torneo. Cristiano Ronaldo fue parte de esa estrategia al llegar al Al Nassr, y durante varios años funcionó; sin embargo, la prensa en Europa asegura que el conjunto saudí está en medio de una crisis financiera que podría derivar en la venta del equipo.
Fuentes revelan que el Al Nassr debe 212 millones de dólares, por lo que el Fondo de Inversión Pública saudí se encuentra analizando alternativas para reducir la deuda.
A partir de estas acusaciones es donde surge el grupo RedBird Capital, quienes se harían cargo de la mayoría de las acciones del equipo y unirían al Al Nassr a su catálogo de equipos. El grupo empresarial estadounidense liderado por Gerry Cardinale, presume la propiedad de equipos como el Milán, de Italia, acciones en el Liverpool, de Inglaterra, y en otros grandes equipos de otros deportes como los Boston Red Sox (MLB) y Alpine, la escudería de la Fórmula 1.
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