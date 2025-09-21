Alex de Alba se alza con la pole position

El potosino Alex de Alba de AGA Racing Team-Red Cola, simplemente no pudo ser superado en el óvalo del Ecocentro de Querétaro, consiguiendo otra pole en la carrera NASCAR México que se disputará este domingo 21 de septiembre.

Alex se aseguró la primera fila para la carrera de la undécima fecha del serial. Una vez más, fue la cuarta pole position, con un registro de 29.106, más de cuatro décimas por delante de Rubén Rovelo de Alessandros que fue el segundo más rápido.

“El auto estuvo realmente muy bien”, dijo de Alba. “Estoy disfrutando de esta pole. Tengo muchas ganas que llegue la carrera de mañana”.

El piloto del auto No 14, es también uno de los que participan en playoffs. Sobre cómo ha sentido la pista la pista respecto a la carrera anterior en tierras queretanas, comentó: “Hace más calor, así que está un poco resbaladiza. El auto se comporta un poco diferente. Pero me acostumbré a eso y a cómo reacciona. Solo estoy intentando centrarlo un poco, pero me siento bien”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a Rovelo, lamentó algunos detalles que cometió durante su clasificación, pero agregó que centró su atención en la carrera del domingo.

“Todo está dado para que se realice una buena carrera. Por supuesto que en la pista hay muchos factores que pueden afectar el resultado, pero la confianza existe”, dijo Rubén.

Detrás de los dos primeros lugares de la parrilla, Xavi Razo se ubicó tercero, Julio Rejón cuarto, Germán Quiroga quinto, Rubén García Jr. sexto, Santiago Tovar séptimo, José Luis Ramírez octavo, Abraham Calderon noveno y Max Gutiérrez décimo.