Francia inicia el Mundial 2026 con triunfo

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Tras un primer tiempo con ciertas dudas, Francia aprovechó su mejor juego para derrotar 3-1 a Senegal en partido del Grupo I del Mundial 2026 jugado en el estadio Nueva York, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Kyllian Mbappé (con doblete al 66 y 96) y Bradley Barcola (al 82) dieron los primeros tres puntos a Francia que, tras ser exigido en el primer tiempo, para la complementaria retomó el control del juego para envolver a los senegaleses que poco a poco se fueron desfondando durante el encuentro.

Ya cerca del final Ibrahim Nbaye había acercado a Senegal, pero ya no le dio tiempo para más.

Mbappé ha llegado a 14 goles en Mundiales y está a dos del récord de Miroslav Klose (16).

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