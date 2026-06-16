Francia inicia el Mundial 2026 con triunfo
Mbappé alcanzó 14 goles, quedando a dos del récord de Miroslav Klose
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Tras un primer tiempo con ciertas dudas, Francia aprovechó su mejor juego para derrotar 3-1 a Senegal en partido del Grupo I del Mundial 2026 jugado en el estadio Nueva York, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Kyllian Mbappé (con doblete al 66 y 96) y Bradley Barcola (al 82) dieron los primeros tres puntos a Francia que, tras ser exigido en el primer tiempo, para la complementaria retomó el control del juego para envolver a los senegaleses que poco a poco se fueron desfondando durante el encuentro.
Ya cerca del final Ibrahim Nbaye había acercado a Senegal, pero ya no le dio tiempo para más.
Mbappé ha llegado a 14 goles en Mundiales y está a dos del récord de Miroslav Klose (16).
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