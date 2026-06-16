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Colecta de Cruz Roja en SLP, al 85% de la meta

Los fondos se destinarán a la compra de ambulancias y la reapertura de una base en la Zona Industrial

Por Flor Martínez

Junio 16, 2026 03:24 p.m.
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Foto: Pulso

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      La delegación de Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí ha recaudado poco más de 4.3 millones de pesos como parte de la Colecta Nacional 2026, lo que representa alrededor del 85 por ciento de la meta establecida de 5 millones de pesos, informó el subdelegado, Jesús Aarón Ceresero Sánchez.

      Explicó que la campaña de recaudación inició a mediados de febrero y el boteo concluyó el pasado lunes, aunque todavía continúan algunas aportaciones provenientes de dependencias públicas y empresas que colaboran mediante sobres de donación.

      Señaló que la colecta concluirá formalmente a finales de junio y confió en alcanzar el monto previsto para este año.

      Respecto a los gastos de operación de la institución, indicó que la nómina representa el principal egreso, seguido de los costos relacionados con el área de socorros, encargada de atender urgencias y emergencias de manera gratuita.

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      Subrayó que Cruz Roja cuenta con 324 empleados, de los cuales alrededor de 200 son trabajadores de tiempo completo, entre paramédicos, médicos y personal de enfermería, lo que representa un gasto de alrededor de 18 mil pesos.

      Detalló que durante 2023, la delegación brindó más de 17 mil servicios de emergencia y atención prehospitalaria, cifra que refleja la demanda de asistencia que registra la corporación.

      Los recursos obtenidos en la presente colecta serán destinados principalmente a la adquisición de dos nuevas ambulancias y a la reapertura de la base de atención ubicada en la Zona Industrial, proyecto para el que se requiere la contratación de personal operativo que permita cubrir guardias permanentes, finalizó.

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