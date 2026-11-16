América golea a las Diablas

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México.- Aún con la localía invertida -este partido debía jugarse en el estadio Banorte- América demostró por qué es el mejor equipo de la Liga Femenil MX desde hace un año. Con una contundente goleada (3-0) sobre el Toluca (6-0 global) sellaron su pase a las semifinales del torneo Apertura 2026.

Las Águilas no tardaron en marcar la diferencia en el partido. La gran goleadora del equipo, Geyse (8´), abrió el marcador y anotó su gol número 22 en el torneo lanzándose de ´palomita´ dentro del área escarlata.

Gran parte del éxito y de esta temporada llena de récords en el América llevan la firma de Geyse, que volvió a hacerse presente en los momentos importantes.

Antes de que termine el primer tiempo, Scarlett Camberos (41´) aumentó la ventaja azulcrema -esta vez con su uniforme alternativo- después de una asistencia de Angelique Saldívar que cruzó toda el área de las Diablas.

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Para la segunda parte las locales tenían el ánimo y la confianza destruida. Era sólo una cuestión de tiempo para que el árbitro pite el final y se consuma la victoria americanista.

Sobre el final del encuentro, la portera Valeria Martínez cometió un grosero error y perdió el balón ante Geyse, que asistió de tacón a Priscila Flor Da Silva (80´), quien puso el último clavo en el ataúd del Toluca. Ahora, las Águilas enfrentarán a Pumas en semifinales del torneo, pero deberán esperar a que termine la fecha FIFA. El camino al bicampeonato ahora les presenta un clásico contra las felinas.