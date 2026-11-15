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América vs Atlético de Madrid leyendas, ¿dónde verlo?

Domingo, 15 de noviembre de 2026 12:54 | Deportes | FUTBOL-LEYENDAS

PUEBLA, Pue., noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La nostalgia y la pasión por el futbol volverán a encontrarse hoy en Puebla. El Estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas para recibir a varias de las figuras que marcaron una época con América y Atlético de Madrid, dos instituciones que buscarán revivir viejas glorias en una edición más del esperado Juego de Leyendas.

América y Atlético de Madrid reúnen a sus leyendas en Puebla

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Aunque los protagonistas dejaron atrás la actividad profesional hace algunos años, el espíritu competitivo permanece intacto. Del lado español, futbolistas como Radamel Falcao, David Villa, Juanfran Torres, Mario Suárez y Maxi Rodríguez llegan con la misión de representar la historia rojiblanca y, de paso, sacarse la espina de la derrota sufrida ante los azulcremas en su anterior visita a México.

Aquel antecedente, disputado en 2014 en el Estadio Azteca, terminó con triunfo americanista en tanda de penales, una definición en la que Hugo González se convirtió en héroe al detener los intentos del conjunto madrileño y asegurar la victoria para los locales.

Detalles del partido y transmisión oficial

Las Águilas, por su parte, contarán con referentes que dejaron una huella imborrable en la afición como Cuauhtémoc Blanco, Oribe Peralta, Rubens Sambueza y Claudio "Piojo" López. Todos ellos coinciden en que, aunque el partido tiene un carácter festivo, defender los colores del América siempre implica una responsabilidad especial.

Con las tribunas listas para recibir a sus ídolos y una atmósfera que promete emociones desde el primer minuto, el encuentro será una oportunidad única para recordar grandes momentos y celebrar el legado de jugadores que ayudaron a escribir páginas doradas en la historia de ambos clubes.

¿Cuándo y dónde ver el partido de América y Atlético de Madrid?

Hora: 18:00 PM (tiempo del centro de México).

Fecha: Domingo, 15 de noviembre.

Transmisión: ESPN.