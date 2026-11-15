Rafael Márquez expresa preocupación tras derrota en Jamaica

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En menos de 24 horas, Rafael Márquez pasó de estar contento a estar preocupado con el accionar del equipo mexicano. La derrota en Kingston ante Jamaica, evidenció problemas de funcionamiento, no solo en la parte defensiva, sino, en todo el equipo.

"Me preocupa todo el accionar del equipo, no una sola posición. Así que bueno, intentaremos trabajar para mejorar en el partido siguiente", fueron las palabras de Rafa en la conferencia de prensa en el estadio Nacional de Jamaica.

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Pese al desarrollo del encuentro, para Rafa Márquez, una de las claves del partido pasó por la falta de contundencia de cara al arco; específicamente de las oportunidades que tuvieron tanto Santiago Giménez como Julián Quiñones en la primera parte."La primera es contundencia, si metemos esos dos manos a manos, quizá ahí se acababa el partido y no le damos confianza al rival en una desatención, que es la otra parte que hay que mejorar", comentó.Elogia a "Morita". Por otra parte, el estratega tricolor destacó la reacción que tuvo el equipo mexicano, cuando se encontraban tres goles por cero abajo en el marcador."No estoy conforme con la actuación del equipo. No fue un buen partido. La reacción del equipo es la que hay que destacar hoy en día y sobre todo los jóvenes. Fue un gran partido de él (Gilberto Mora), demostrando carácter, actitud y personalidad. Al final, el resultado ayuda un poco siendo eliminatoria", aseveró.Tras este resultado, Rafael Márquez sigue sin conocer la victoria como estratega de la selección mexicana, con un saldo de dos empates por tres descalabros.El próximo martes, el Tri se estará jugando el pase a la siguiente ronda en la Concacaf Nations League en el estadio de los Rayados de Monterrey.