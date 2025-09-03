América vs. Chivas sí tendrá público

México.- La alcaldía Benito Juárez garantizó que el clásico nacional entre América y Guadalajara se disputará, con público, en el Estadio Ciudad de los Deportes, así como los demás juegos como local que tenga el equipo varonil y femenil de las águilas.

Autoridades de la demarcación panista y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un Estadio Seguro en beneficio de los vecinos la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio.

Como parte de los acuerdos establecidos por ambas partes están: mantener el operativo de seguridad “Ladrillera”, en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos de acuerdo con el aforo del estadio.

La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen.

La alcaldía Benito Juárez coordina y ejecuta, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo en el perímetro exterior del estadio teniendo bajo su cargo las vialidades en los términos establecidos en el operativo ‘Ladrillera’ como sucede desde noviembre pasado. Además, se mantiene el operativo en materia de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante la realización de los eventos.

El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la Liga MX (cuatro femeniles y tres varoniles) a celebrarse en las próximas cuatro semanas.

“De la revisión de la documentación en cuanto a los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de protección civil, la alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes. Las inspecciones técnicas en materia de Protección Civil al inmueble por parte de la alcaldía se mantienen”, señaló la alcaldía.