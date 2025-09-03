Sanearán el río Valles

CIUDAD VALLES.- Celebran reunión en la Dapas para planear la manera de sanear el río, de acuerdo con estándares nacionales y evitar que los vecinos de la Hidalgo que desaguan al Valles desde hace años, dejen de hacerlo y que no se les impongan multas de cientos de miles de pesos de parte de la Comisión Nacional del Agua, que dio un plazo de mes y medio para remediación.

Este martes en la mañana, el alcalde de Valles, David Medina Salazar, el director de Dapas, Osmín Meraz Echeverría, representantes de Conagua y funcionarios de primer nivel municipal sostuvieron una reunión para hacer coincidir las acciones locales con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que consiste en remediar el tiradero de aguas negras de 15 viviendas (visibles), que desechan desde sus patios posteriores al afluente, así como otras fuentes de contaminación.

El alcalde resaltó que se observará la situación de regularización de los predios que se están ocupando y que se buscará la forma de que no haya sanciones de la dimensión de las que podría imponer la Conagua, que, en la práctica son de cientos de miles de pesos.