Detienen a 5 vendedores de enervantes en Tlaxcala

En las últimas 24 horas, un total de cinco presuntos vendedores de droga fueron detenidos en distintos municipios, en donde se realizan operativos para el combate al narcomenudeo.

El primero se ubicó en la capital potosina, en los trabajos de seguridad realizados en el Barrio de Tlaxcala, y se trata de Ignacio “N” de 27 años, quien se ubicó en la zona con 13 bolsas con marihuana.

Además, el individuo cuenta con un proceso y sentencia del mes de julio del presente año, por portación de un arma de fuego de uso exclusivo de Ejército.

En la colonia Lomas Primera Sección, se detuvo a José “N” de 31 años, originario de Zacatecas, con diez dosis de “cristal”. Este sujeto fue detectado en la zona cuando se desplazaba a bordo de un automóvil en forma sospechosa y en la revisión le encontraron la droga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, en el municipio de Villa de Reyes, José “N” de 25 años, quedó detenido con 10 dosis de “cristal” y, por último, en el municipio de Villa de Zaragoza, se detuvo a Hugo “N” de 32 años y a Manuel “N” de 25 años, con 16 dosis de “cristal”.

A los cinco presuntos “narcos” se les leyeron sus derechos para luego ser remitidos ante la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.