Ángel Sepúlveda vivirá su segunda etapa con El Rebaño Sagrado.

México.- Chivas no esperó nada para comenzar la planeación del siguiente torneo y ya tendría a su primer refuerzo amarrado: Ángel Sepúlveda. Trascendió que el atacante de Cruz Azul llegó un acuerdo para vivir su segunda etapa como rojiblanco.

Ante la inminente salida de Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, en Verde Valle son conscientes de que Armando González necesitará competencia para que no se relaje y qué mejor opción que el atacante de 34 años que llegará desde La Noria.

“El Cuate” ya sabe lo que es vestir los colores del Guadalajara, aunque su primera experiencia no fue la mejor en el Apertura 2018, donde no se logró consolidar y dejó a la institución al siguiente semestre, por lo que su retorno también tiene tintes de revancha.

Uno de los factores que pudo influir para dejar a La Máquina es el hecho de que el próximo año se celebrará el Mundial 2026 y Sepúlveda sabe que el Rebaño Sagrado es una gran vitrina para ser considerado por Javier Aguirre en la lista final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la par de Ángel, el redil sumará otro atacante para el Clausura 2026, debido a que se terminó el préstamo de Ricardo Marín en Puebla y volverá a Chivas para pelear por un lugar con Sepúlveda, la “Hormiga” y Teun Wilke.

Otro de los movimientos que recién se conoció en el entorno del Guadalajara es la salida de Cade Cowell, extremo de perfil zurdo que regresará a la MLS para jugar con el New York Red Bulls, aunque el mexicoamericano lo hará cedido durante un año.