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Antoine Semenyo estará ocho semanas fuera por lesión de rodilla

La lesión priva al Manchester City de un relevo clave para Erling Haaland en la Liga Premier.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 09:25 a.m.
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      MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El extremo del Manchester City Antoine Semenyo estará de baja hasta ocho semanas debido a una lesión de rodilla, informó el entrenador Enzo Maresca el lunes.

      Detalles confirmados sobre la lesión de Antoine Semenyo

      El internacional ghanés se lesionó después de ingresar como suplente en la victoria 3-2 sobre Ipswich en la Liga Premier el sábado.

      "En el primer momento, esperábamos una lesión aún peor, así que estábamos más preocupados", dijo Maresca. "Pero después de las pruebas realizadas ayer, nos sentimos mucho mejor porque no es tan grande como esperábamos".

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      "Podrían ser ocho semanas. Así que lo más importante para él es recuperarse y, cuando regrese, probablemente en diciembre, tendremos un jugador nuevo en términos de energía", agregó.

      Impacto en la plantilla y próximos partidos

      La ausencia de Semenyo priva a Maresca de su relevo más probable para Erling Haaland, en caso de que el astro noruego se lesione o necesite descanso.

      Esa oportunidad podría llegar contra el AEK Atenas en la Liga de Campeones el martes, después de que Haaland saliera del campo cojeando tras el partido ante Ipswich con una aparente molestia en el tobillo.

      Maresca dijo "ya veremos" cuando le preguntaron si Haaland podría jugar contra el AEK.

      Semenyo, quien se incorporó al City procedente del Bournemouth en enero, no ha sido tan prolífico esta temporada. Ha marcado dos goles en todas las competiciones, ambos en el mismo partido contra Sunderland en la liga el mes pasado.

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