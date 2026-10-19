Alex Davidovich despacha a Jodar

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SHANGHÁI.- Alejandro Davidovich Fokina remontó tras ir abajo por un set y un quiebre para vencer el domingo por 1-6, 7-6 (5), 6-4 a Rafael Jodar y ganar el Masters de Shanghái con lo que aseguró su tercer título del año y el más importante hasta ahora de su carrera.

El español, 25to preclasificado, perdió las primeras cinco finales que disputó en su carrera, incluida la del Masters de Montecarlo en 2022. Sus otros títulos este año llegaron sobre césped en Mallorca en junio y en el Abierto de Chengdu, en China, el mes pasado. Ambos fueron torneos ATP 250.

Sostuvo con fuerza el trofeo de Shanghái y luego lo besó.

Davidovich Fokina estuvo cerca de quedar eliminado del torneo, primero tuvo que salvar un punto de partido en la tercera ronda ante Frances Tiafoe, tres veces semifinalista del Abierto de Estados Unidos. Luego remontó tras perder el primer set ante el futuro número 1 Alexander Zverev en las semifinales.

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El español Rafael Jodar, de 20 años y 12do preclasificado, también disputaba su primera final de un Masters 1000 y parecía encaminado a su segundo título profesional tras un primer set dominante. Pero, como ante Zverev, Davidovich Fokina volvió a reaccionar.

Aprovechó su velocidad en la cancha para recuperar el quiebre e igualar 3-3 en el segundo set, al alcanzar una dejada y responder con un passing de revés paralelo, pese a estar desequilibrado. Cayó de espaldas y extendió los brazos para celebrar haber ganado ese punto.

Jodar pidió la asistencia de un fisioterapeuta con el marcador 4-3 en el tercer set y recibió un masaje en el muslo derecho.En el juego siguiente, hizo una mueca de dolor y se sujetó el pie izquierdo después de torcerlo ligeramente al correr hacia la red. Luego recibió un masaje en el muslo izquierdo durante el cambio de lado.

Ganó en su segundo punto de partido cuando Jodar, que venció al excampeón de Shanghái Daniil Medvedev en la semifinal, no pudo devolver su saque.