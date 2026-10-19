logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rayados Monterrey avanza a zona de liguilla tras vencer a Pachuca

América mantiene el primer lugar con 24 puntos, seguido por Toluca y Atlas en la tabla general.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 07:36 a.m.
A
Rayados Monterrey avanza a zona de liguilla tras vencer a Pachuca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con el triunfo de los Rayados de Monterrey sobre el Pachuca en el Gigante de Acero, una victoria que le permitió a la Pandilla meterse a la zona de Liguilla y que desplazó a Santos Laguna de ese octavo lugar.

      Zona de clasificación y tabla general

      La tabla de posiciones del Apertura 2026 está al rojo vivo, sobre todo porque quedan sólo cinco jornadas para que llegue a su fin la fase regular y comience la fiesta grande del futbol mexicano, así que todos los equipos están luchando por un lugar.

      El América, que ganó, gustó y goleó frente al León, se mantiene en la cima del campeonato con 24 unidades -y tiene un partido pendiente- tres más que el Toluca, escolta de las Águilas tras el inesperado empate con el Atlético de San Luis. Con los mismos puntos está el Atlas en el tercer lugar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Equipos en zona de liguilla y perseguidores

      Con 20 unidades hay tres equipos, separados por la diferencia de gol entre cada uno. En el cuarto escalón están las Chivas, seguidos por Cruz Azul y Querétaro.

      La zona de clasificación a Liguilla la completan León y Monterrey, ambos con 18 y 17 unidades respectivamente. Sin embargo, ninguno puede confiarse, ya que Santos Laguna, Tijuana, Pumas y Puebla los persiguen de cerca con 16 unidades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rayados Monterrey avanza a zona de liguilla tras vencer a Pachuca
      Rayados Monterrey avanza a zona de liguilla tras vencer a Pachuca

      Rayados Monterrey avanza a zona de liguilla tras vencer a Pachuca

      SLP

      El Universal

      América mantiene el primer lugar con 24 puntos, seguido por Toluca y Atlas en la tabla general.

      Alex Davidovich despacha a Jodar
      Alex Davidovich despacha a Jodar

      Alex Davidovich despacha a Jodar

      SLP

      AP

      El español logra remontar para quedarse con el Masters de Shanghái

      Rays se imponen a los Guardianes
      Rays se imponen a los Guardianes

      Rays se imponen a los Guardianes

      SLP

      Agencias

      Drew Rasmussen brilla y Tampa Bay aventaja 3-2 en la Serie de Campeonato

      Unidos de Hidalgo ya es 4to.
      Unidos de Hidalgo ya es 4to.

      Unidos de Hidalgo ya es 4to.

      SLP

      Romario Ventura