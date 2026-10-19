Rayados Monterrey avanza a zona de liguilla tras vencer a Pachuca

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con el triunfo de los Rayados de Monterrey sobre el Pachuca en el Gigante de Acero, una victoria que le permitió a la Pandilla meterse a la zona de Liguilla y que desplazó a Santos Laguna de ese octavo lugar.

Zona de clasificación y tabla general

La tabla de posiciones del Apertura 2026 está al rojo vivo, sobre todo porque quedan sólo cinco jornadas para que llegue a su fin la fase regular y comience la fiesta grande del futbol mexicano, así que todos los equipos están luchando por un lugar.

El América, que ganó, gustó y goleó frente al León, se mantiene en la cima del campeonato con 24 unidades -y tiene un partido pendiente- tres más que el Toluca, escolta de las Águilas tras el inesperado empate con el Atlético de San Luis. Con los mismos puntos está el Atlas en el tercer lugar.

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Equipos en zona de liguilla y perseguidores

Con 20 unidades hay tres equipos, separados por la diferencia de gol entre cada uno. En el cuarto escalón están las Chivas, seguidos por Cruz Azul y Querétaro.

La zona de clasificación a Liguilla la completan León y Monterrey, ambos con 18 y 17 unidades respectivamente. Sin embargo, ninguno puede confiarse, ya que Santos Laguna, Tijuana, Pumas y Puebla los persiguen de cerca con 16 unidades.