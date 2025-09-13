Anuncian la Copa de Golf

El Club Rotario San Luis Potosí Industrial anunció con orgullo la realización de la XV Copa de Golf 2025, evento que se llevará a cabo el próximo viernes 3 de octubre en las instalaciones del Club Campestre de San Luis, consolidado ya como una tradición deportiva y de servicio en beneficio de la comunidad.

Por segundo año consecutivo, los recursos recaudados serán destinados al Club de Niños y Niñas de San Luis A.C., plantel Peñasco, institución que ofrece atención, formación y oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El torneo se jugará en modalidad mixta, con la participación de 148 jugadores provenientes de Monterrey, Guanajuato y San Luis Potosí. El escopetazo inicial está programado para las 8:30 de la mañana, concluyendo a las 3:00 de la tarde.

En la presentación oficial estuvieron presentes Raúl Serrano, de Foton Grupo Tangamanga; Marco Tamez, de Jetour Soueast Grupo Tangamanga; así como José Brambila Bernal y Raúl Flores Torres, integrantes del comité organizador. También asistieron Joel Torres Maldonado, presidente del Club Rotario 2025-2026; Alejandro Stevens Amaro, secretario; y Gabriela Meade, directora del Club de Niños y Niñas de San Luis.

La Copa de Golf 2025 no solo busca promover la práctica deportiva, sino también refrendar el compromiso de servicio y solidaridad con las causas sociales más nobles de la región.