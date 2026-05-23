Anuncian lid atlética de aniversario del Colegio de Contadores

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Fue presentada la próxima carrera atlética con motivo del 49 aniversario del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, evento deportivo que se llevará a cabo el domingo 7 de junio a partir de las 8:00 horas en el interior del Parque Tangamanga I, teniendo como salida y meta la Unidad Deportiva Manuel de la Garza.

La competencia se desarrollará en las distancias de 3 y 5 kilómetros, esperando la participación de corredores, familias y miembros del gremio contable en una jornada deportiva y de convivencia.

El costo de inscripción será de 300 pesos e incluirá un kit conformado por playera oficial, número con chip y medalla conmemorativa para todos los finalistas. Las inscripciones podrán realizarse en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos y en los puntos autorizados de la empresa Tu Tiempo a Tiempo.

La entrega de kits se efectuará el sábado 6 de junio en la sede del Colegio, ubicada en Avenida Alfredo M. Terrazas número 90, colonia Tequisquiapan, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

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En cuanto a la premiación, se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de las pruebas de 3 y 5 kilómetros en categorías por edad para socios, divididas en Libre hasta 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años y 60 años o más.

Durante la presentación oficial del evento estuvieron presentes Guadalupe Izanamí Viera Bustos, presidenta del organismo; Fernando Delgadillo Faisal; Edna Adriana Santollo Padrón; Elsa Josefina Áreas González, así como José Luis García García, integrante de la empresa encargada del cronometraje del evento. Finalmente se anunció que en los próximos días se anunciara la piel e indumentaria oficial de esta próxima edición de la lid atlética del contador público.