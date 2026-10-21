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Arrancó la MLB Cup

La Liga Pequeña de San Luis debutó con un triunfo el torneo

Por Romario Ventura

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Arrancó la MLB Cup
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      Con intensidad, emoción y buen beisbol, arrancó en San Luis Potosí la MLB Cup 2026, este lunes teniendo como sede el Potosí Beisbol Park, donde más de 400 peloteros de 24 equipos comenzaron su participación en el torneo. En la jornada inaugural destacaron las victorias de la Liga Municipal de Tijuana, campeona de la edición anterior; la Liga Treviño Kelly, subcampeona, y la Liga Pequeña de San Luis, que inició su camino ante su afición.

      Los equipos participantes ofrecieron encuentros competitivos y demostraron un buen nivel de juego desde sus primeros compromisos. Entre los resultados más contundentes estuvo la victoria de la Liga Ahome por 10 carreras a 0 sobre la Liga Furiazul de Coahuila, así como el triunfo de la Liga Medellín de Veracruz por 7-0 ante la Liga Mitras. Por su parte, la Liga Colhuacán se impuso por 8-0 frente a la Liga San Uriel.

      En otros encuentros, la Liga Navojoa superó por 9-4 a la Liga Roberto Ibarra, mientras que la Liga Treviño Kelly consiguió una victoria de 6-4 sobre la Liga DRABB de Puebla, ambas novenas integrantes del grupo en el que compite San Luis. Asimismo, la Liga Anáhuac venció por 7-3 a la Liga ABED y la Liga Regiomontana derrotó por 3-1 a la Liga San Uriel en el encuentro disputado en el estadio.

      La actividad de la MLB Cup 2026 continuó este martes con una nueva jornada de partidos en el Potosí Beisbol Park. La Liga Pequeña de San Luis en su segundo compromiso no logró la victoria sobre Liga Treviño Kelly de Tamaulipas en el campo 1 y terminó cayendo 6 carreras a 1, mientras que el tercer duelo ante la Liga DRABB de Puebla la novena tunera perdió 2 carreras a 3, quedando eliminada del certamen.

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      Con una agenda que promete más emociones sobre el diamante, el torneo invita a la afición potosina a asistir al Potosí Beisbol Park y disfrutar de los encuentros, además de respaldar a la novena local en su participación. La presencia de 24 equipos convierte a San Luis Potosí en escenario de una competencia que reúne a jóvenes talentos del beisbol infantil y fortalece el interés por el llamado rey de los deportes.

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