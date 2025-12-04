Arsenal restablece ventaja en la cima

Arsenal restableció su ventaja de cinco puntos en la Liga Premier al vencer el miércoles 2-0 a Brentford, a pesar de prescindir de varios titulares debido a lesiones o rotaciones.

Mikel Merino cabeceó un centro de Ben White a los 11 minutos para inaugurar el marcador. Fueron dos de los suplentes que salieron desde el vamos por Arsenal, que no contó con sus defensas centrales titulares Gabriel Magalhaes y William Saliba por culpa de lesiones. Bukayo Saka, Jurrien Timber y Eberechi Eze arrancaron en el banquillo.

Saka ingresó como sustituto y añadió el segundo tanto de la noche en el tiempo de descuento. Su disparo cruzó la línea después de ser desviado por el portero Caoimhín Kelleher.

La profundidad del equipo de Arsenal es tal esta temporada que el equipo de Mikel Arteta puede soportar tantas ausencias y aún así mantenerse fuerte en la carrera por el título. Los Gunners buscan su primer campeonato de liga desde 2004.

Manchester City es el rival más cercano de Arsenal en este momento y el martes ganó a domicilio 5-4 ante Fulham.

En otros partidos el miércoles, el colista Wolverhampton sigue sin ganar esta campaña después de perder 1-0 en casa ante Nottingham Forest. Después de 14 jornadas, los Wolves apenas suman dos puntos.solo tiene dos puntos.

Aston Villa remontó un 2-0 en contra para ganar 4-3 en Brighton. Con su cuarta victoria consecutiva, el equipo de Unai Emery se afianzó entre los cuatro primeros. Ollie Watkins anotó dos veces para el Villa. Crystal Palace venció 1-0 a Burnley gracias al gol del lateral colombiano Daniel Muñoz.