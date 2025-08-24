Arturo Gilio a hombros

La Plaza de Toros “El Paseo-Fermín Rivera” vivió una noche de emociones intensas en la segunda corrida de feria, donde el gran triunfador fue Arturo Gilio. El joven lagunero desató la entrega del público al cortar tres orejas, con una faena redonda ante el sexto de la noche, el mejor toro del encierro de Xajay, premiado con arrastre lento.

La velada transcurrió con un encierro bien presentado y de juego variado, que ofreció momentos de lucimiento pero también retos para los alternantes. Diego Silveti abrió plaza con temple y voluntad, aunque sin redondear en el primero. Su labor fue silenciada. Con el segundo de su lote mostró firmeza y mayor soltura, logrando una ovación tras un trasteo de entrega, pero sin alcanzar premio mayor.

Héctor Gutiérrez, por su parte, dejó constancia de su calidad. Ante su primero escuchó ovación, pero en el segundo de su lote el fallo con la espada le cerró las puertas de un triunfo mayor, despidiéndose en silencio. Pidió un toro de regalo para resarcirse con la afición potosina y logró emocionar al tendido, aunque nuevamente la suerte suprema lo privó de trofeos, llevándose una ovación sincera.

El momento cumbre llegó con Arturo Gilio. Con su primero se mostró firme y dispuesto, firmando una faena de temple que remató con una estocada efectiva para cortar la primera oreja de la noche. Fue en el sexto, sin embargo, donde alcanzó la gloria. El burel, bravo y con transmisión, permitió que el lagunero hilvanara tandas de gran profundidad, conectando de inmediato con la afición. Con la espada estuvo certero, logrando una estocada fulminante que rubricó dos orejas y la salida en volandas como el triunfador absoluto.

El balance final fue el siguiente: Diego Silveti, silencio y ovación; Héctor Gutiérrez, ovación, silencio y ovación en el toro de regalo; y Arturo Gilio, oreja y dos orejas.

La feria potosina, en su segunda corrida, dejó el nombre de Arturo Gilio en lo más alto y la expectativa de una temporada que sigue sumando emociones en “El Paseo-Fermín Rivera”.