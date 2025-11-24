Así va el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1

México.- Se cumplió una fecha más de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde el Gran Premio de Las Vegas fue testigo de un estupenda victoria por parte de Max Verstappen y de una descalificación a los monoplazas de McLaren que enciende la carrera por el título.

La carrera se decidió en la segunda curva del circuito, luego del ataque del riesgoso corte que Lando Norris intentó hacerle a Verstappen, quien aguantó el cerrón del inglés para salir de la curva en primer lugar, aunque también se vio beneficiado por la frenada tardía del piloto de McLaren.

Con una gran estrategia y un manejo impecable, el león neerlandés firmó su victoria número 69 de su carrera y la sexta de la presente campaña. Norris apareció en la segunda posición y George Russell terminó tercero.

El segundo puesto de Lando lo ponía en una cómoda situación, ya que se acercó bastante a su primer título de F1. Sin embargo, ese sueño podría esfumarse, debido a que después de la carrera la Federación Internacional del Automóvil (FIA) descalificó a Norris y a Piastri por incumplir el reglamento.

La descalificación de ambos monoplazas le dieron una extraordinaria opción a Verstappen de buscar su quinto título de la categoría. Luego de perder el segundo y cuarto lugar respectivamente, Norris redujo su distancia a 24 unidades sobre Piastri y Verstappen, quienes ya comparten el segundo puesto del campeonato.