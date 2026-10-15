Aston Villa humilla con goleada al Fenerbahce

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Nicolas Jackson y Ross Barkley aportaron sendos dobletes para que el Aston Villa triturara 6-0 al Fenerbahce.

El extremo suizo John Manzambi abrió el marcador, en su 21er cumpleaños y en su primera aparición en la Champions. Tammy Abraham completó la mayor paliza propinada jamás por el Villa en torneos europeos.

Un remate de Fredrik Sjovold en el segundo tiempo bastó para que Bodo/Glimt superara sorpresivamente 1-0 al Borussia Dortmund. Stuttgart goleó 3-0 a domicilio al Slovan de Bratislava.

Shakhtar Donetsk de Ucrania se recuperó para imponerse 3-1 sobre el AEK de Atenas, como anfitrión nominal en el estadio de Chelsea en Londres.

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Más temprano, Anis Hadj Moussa marcó un doblete y el Feyenoord, líder de Holanda, remontó para superar 3-2 al visitante Como.