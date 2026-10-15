logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Aston Villa humilla con goleada al Fenerbahce

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Aston Villa humilla con goleada al Fenerbahce
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nicolas Jackson y Ross Barkley aportaron sendos dobletes para que el Aston Villa triturara 6-0 al Fenerbahce.

      El extremo suizo John Manzambi abrió el marcador, en su 21er cumpleaños y en su primera aparición en la Champions. Tammy Abraham completó la mayor paliza propinada jamás por el Villa en torneos europeos.

      Un remate de Fredrik Sjovold en el segundo tiempo bastó para que Bodo/Glimt superara sorpresivamente 1-0 al Borussia Dortmund. Stuttgart goleó 3-0 a domicilio al Slovan de Bratislava.

      Shakhtar Donetsk de Ucrania se recuperó para imponerse 3-1 sobre el AEK de Atenas, como anfitrión nominal en el estadio de Chelsea en Londres.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Más temprano, Anis Hadj Moussa marcó un doblete y el Feyenoord, líder de Holanda, remontó para superar 3-2 al visitante Como.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo
      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      SLP

      El Universal

      El arquero caboverdiano no alcanzó el mínimo de partidos para renovar contrato en Colo Colo.

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso
      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      SLP

      AP

      Corinthians ocupa el puesto 16 con 32 puntos tras 30 partidos y busca revertir su mala racha.

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium
      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      SLP

      EFE

      El equipo francés mostró un juego colectivo sólido y aprovechó la estrategia de Luis Enrique para ganar.

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico
      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      SLP

      EFE

      La RFEF desestimó las alegaciones del Real Madrid y confirmó el castigo