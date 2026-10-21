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Atlante supera a Juárez

Por Agencias

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Atlante supera a Juárez
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      México.- El Atlante mantiene viva la esperanza de clasificar a la Liguilla tras derrotar 0-1 al FC Juárez como visitante en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El equipo azulgrana fue el que mostró mayor convicción a lo largo de los 90 minutos, consciente de que solo los tres puntos le permitirían seguir soñando con la "Fiesta Grande" .

      El encuentro tuvo su primer gran momento de tensión en el minuto 30, cuando el argentino Martín Sarrafiore aprovechó que el guardameta Sebastián Jurado estaba adelantado para firmar una espectacular anotación desde la mitad de la cancha. Sin embargo, la celebración duró poco; la árbitra central Katia Itzel García acudió al VAR y determinó, de manera correcta, anular la jugada por una mano previa del propio mediocampista. Cerca del descanso, Jhojan Julio perdonó el primero para la visita al estrellar un remate en el poste.

      Para la parte complementaria, las posturas ofensivas de ambos equipos no variaron demasiado y el peligro en las áreas fue escaso. Cuando parecía que el soso empate se consumaba en la frontera, apareció el defensor central mexicano Nicolás Carrera, quien se incorporó al ataque completamente libre de marca y, emulando las condiciones de un delantero centro, conectó un sólido remate de cabeza para vencer las redes locales.

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