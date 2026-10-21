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Atlas y América, van por liderato

El duelo representa una batalla directa por la supremacía del futbol azteca

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Atlas y América, van por liderato
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      México.- Ante León, el América ofreció una de sus mejores exhibiciones desde la llegada del técnico uruguayo Guillermo Almada. Las Águilas se impusieron (3-5) a La Fiera en territorio leonés y, con ello, se afianzaron en el primer lugar de la clasificación general.

      Esta noche, los capitalinos visitan a los rojinegros del Atlas, en actividad de la Jornada 13, con la misión de seguir con su nivel en ascenso y mantener la distancia que lo tiene como el mejor equipo en lo que va del certamen.

      Los azulcrema lideran el torneo con 24 puntos y están a una unidad de igualar los 25 conseguidos en el pasado torneo Clausura 2026, donde se colaron a la Liguilla del futbol mexicano en el octavo lugar.

      Además, a los de Coapa les resta un partido pendiente, que jugarán la siguiente semana (28 de octubre) en la cancha del Estadio Banorte, frente a Tijuana.

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      Para este compromiso frente a los Zorros, Almada y los azulcremas ya contarán con el regreso del colombiano Miguel Borja, quien se perdió la jornada anterior por la expulsión sufrida ante Rayados.

      Por otra parte, los de Coapa no contarán de nueva cuenta con el brasileño Raphael Veiga, por molestias musculares.

      En el caso de los dirigidos por el argentino Hernán Crespo, quieren hilar su quinto compromiso sin derrota y mantenerse en la parte alta de la clasificación; sólo tres puntos los separan del líder.

      Sin embargo, no será sencillo y la estadística marca que los azulcrema se sienten cómodos en el estadio Jalisco, donde no caen desde el Guardianes 2021; en esa ocasión se impusieron los Rojinegros (3-0) por goleada.

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