Atletas potosinos a Panamericanos Jr.

El atletismo potosino continúa celebrando logros de alto nivel. Tres jóvenes que iniciaron su camino deportivo desde temprana edad han alcanzado uno de sus mayores objetivos: vestir los colores de México en un evento internacional.

Andrea Regina Ávalos Rivera y Alejandro Emmanuel Hernández Zapata competirán en la prueba de 3,000 metros steeplechase el cual entraran en acción el 22 de agosto a partir de las 17:30 hrs, mientras que Ricardo Yahir Amador Rodríguez lo hará en los 1,500 metros planos el 21 de agosto en punto de las 18:35 hrs.

Los tres forman parte de la delegación mexicana de pista y campo, integrada por 46 atletas provenientes de 15 estados del país, que representarán a México en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Este resultado es fruto de años de esfuerzo y preparación, respaldados por el trabajo constante de entrenadores como Fidel Flores, Juan Carlos Carranco, Aníbal R. Ibarra, Coquet Douglas, Ayrton Ledezma y Christopher Sandoval.

La participación de estos atletas no solo marca un orgullo para San Luis Potosí, sino que también refuerza el papel del estado como semillero de talentos en el atletismo nacional.