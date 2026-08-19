Dan millones a Badabun para promover a Gallardo y Ruth

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Badabun se presenta como "el medio en español más seguido del mundo". Hoy acumula casi 161 millones de seguidores en redes sociales, 47 millones de los cuales están en YouTube. Ese alcance lo ha convertido en un proveedor cada vez más buscado por actores políticos: desde instituciones federales hasta partidos.

Entre 2019 y julio de 2026, las cuatro razones sociales relacionadas con la marca Badabun han celebrado 36 contratos por un monto total de 100 millones 812 mil 356 pesos. Los contratantes son dos partidos políticos, el Gobierno federal y los Gobiernos de Puebla y Nuevo León, de acuerdo con una revisión hecha por la Unidad de Datos de SinEmbargo.

El Gobierno de Nuevo León, por ejemplo, pagó 50 mil pesos por cada publicación de Badabun en redes sociales. Además, contrató a una empresa relacionada con esta marca para una campaña de reclutamiento de la Fuerza Civil, corporación que ha sido acusada de reprimir manifestaciones pacíficas en el estado.

A nivel federal, Badabun ha trabajado para entidades de la Administración Federal como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, y también ha publicado campañas del Banco del Bienestar y la Guardia Nacional.

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El PVEM y NL son los mejores clientes de Badabun

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concentra la mayor parte de los recursos otorgados a Badabun: 59 millones 83 mil 685 pesos, distribuidos entre dos razones sociales vinculadas a Badabun: Creación y Difusión de Contenido Web, S.A. de C.V. y Creación de Contenido y Estrategia 360, S.A. de C.V.

Este medio digital pudo verificar que esas dos empresas, además de Original Media Group S.A. de C.V., y Unordinary Business Consultants S.A. de C.V. producen y publican contenido para el sitio web y las redes sociales de Badabun. Además, en algunos contratos gubernamentales la marca es añadida entre comillas o paréntesis después de la razón social.

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El contrato más reciente de Badabun con el PVEM fue celebrado en febrero de 2026 por 14 millones 80 mil pesos y contempla la creación y publicación de notas en redes sociales, así como banners alusivos al partido. El contenido deberá ser publicado desde el 16 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026.

En segundo lugar está el Gobierno de Nuevo León, que le ha otorgado contratos por 22 millones de pesos a la empresa Original Media Group, también vinculada a Badabun.

Los contratos revisados muestran que el gobierno estatal ha utilizado los servicios de la empresa tanto para difundir campañas específicas como para promover acciones, trámites y servicios gubernamentales.

Uno de los contratos, firmado en junio de 2025, está destinado a la campaña de reclutamiento de Fuerza Civil "Sumamos Fuerza". El acuerdo contempla la difusión de videos, imágenes y banners en las redes sociales de Vertikal y en su sitio web, con el objetivo de captar personas interesadas en incorporarse a la policía estatal y contribuir a las metas de reclutamiento establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

La Fuerza Civil de Nuevo León ha sido señalada de reprimir manifestaciones pacíficas. Tal es el caso del arresto del activista Luis Marín, integrante del Colectivo Voz de los Usuarios. Marín fue arrestado el 19 de abril de 2025 y durante 24 horas su familia no supo de él. Cuando lo liberaron le dijeron que "a los chavos (de la Fuerza Civil) se les había pasado la mano" con él.

En el Aviso de Privacidad de la página www.somosvertikal.com se lee que la razón social que está detrás es Creación de Contenido y Estrategia 360, con domicilio en Tijuana, Baja California. Además, el vínculo con Badabun se confirma por el correo de contacto que dan, contacto@badabun.com, y porque la publicidad de su página es principalmente del Partido Verde, uno de sus principales contratistas.

Otro contrato, firmado en marzo de 2025, tiene un alcance más amplio: contempla la creación, producción, dirección, edición y difusión de contenido original para comunicar a la población las acciones del Poder Ejecutivo, así como los trámites y servicios disponibles para la ciudadanía.

Un tercer contrato, de octubre de 2024, también estuvo dirigido a la comunicación gubernamental. Incluyó la producción y difusión de videos y la colocación de banners en medios digitales para dar a conocer publicaciones oficiales, acciones de gobierno, trámites y servicios.

En los contratos de 2025, el Gobierno de Nuevo León estableció un precio de 50 mil pesos por cada publicación de video en redes sociales, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El costo aplica para publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Los videos contemplados en los contratos más recientes pueden tener una duración de hasta tres minutos y una resolución de 1080p.

Además de la difusión, el Gobierno de Nuevo León pagó por la elaboración de los contenidos. Tanto la conceptualización, que incluye la estrategia creativa y el storytelling; como la producción, que incluye guiones y plan de rodaje; y la postproducción, que comprende la edición de video, tienen un costo unitario de 75 mil pesos cada una.

Los contratos también contemplan la colocación de banners en el sitio web de Vertikal. El precio depende de su ubicación: tres mil pesos por día por un banner superior; dos mil 500 pesos por uno lateral; y dos mil pesos tanto para los banners colocados a mitad de página como al final.

Badabun es parte de la campaña "Ver de Verdad"

Además de los contratos identificados, la Unidad de Datos de SinEmbargo.mx siguió el rastro de la pauta digital de "Quiero Ver de Verdad", una campaña del PVEM que promueve anticipadamente al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su esposa, la senadora Ruth González Silva, quien se perfila como posible candidata a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

El cruce de información de la Biblioteca de Anuncios de Meta, el Centro de Transparencia de Anuncios de Google y la Plataforma Nacional de Transparencia permite estimar que la campaña ha implicado un gasto de 13 millones 502 mil 160 pesos en 2026.

De ese monto, dos millones 690 mil pesos corresponden a YouTube, tres millones 580 mil pesos a Meta, dos millones 740 mil pesos fueron destinados directamente a Badabun, otros dos millones 590 mil pesos corresponden a contenido sobre Gallardo y González Silva producido por Badabun, y un millón 900 mil pesos están relacionados con contratos para la producción de spots.

La publicidad difundida en San Luis Potosí utiliza el formato viral y sensacionalista característico de Badabun. Entre los anuncios aparecen mensajes como "¿Por qué en San Luis Potosí el dinero sí alcanza para todos?" y "Los héroes que lograron que San Luis Potosí sea de los lugares más seguros". Algunos recibieron inversiones de entre 30 mil y 105 mil pesos cada uno.

En ninguno de los anuncios revisados por este medio se identifica una fuente verificable que sustente las afirmaciones difundidas.

Badabun también ha promocionado el AIFA y el Tren Maya

Los contratos con dependencias federales muestran que Unordinary Business Consultants ha ofrecido servicios que van más allá de la producción de contenido para redes sociales: también ha participado en la venta de espacios publicitarios, campañas de perifoneo móvil, inserciones en medios impresos y suministro de artículos promocionales.

Entre 2019 y 2025, Unordinary Business Consultants, S.A. de C.V., empresa vinculada con la marca Badabun, obtuvo al menos 16 contratos con dependencias del gobierno federal por un monto conjunto de 14 millones 311 mil 871.43 pesos. Los contratos abarcan campañas de comunicación institucional, difusión en medios digitales, publicidad exterior, inserciones impresas, perifoneo móvil e incluso la adquisición de artículos promocionales.

La mayor parte de los recursos se concentró en 2024, cuando la empresa fue contratada por entidades como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Ese año destacan contratos millonarios para la difusión de mensajes comerciales en medios digitales, además de convenios para campañas publicitarias, estudios de impacto, publicidad exterior e inserciones impresas.

Los documentos también muestran que la relación comercial con el gobierno federal comenzó al menos desde 2019, cuando la empresa recibió un contrato por 297 mil 725.60 pesos para difundir la campaña "Tren Maya 1" en televisión, radio, medios impresos y plataformas digitales. Posteriormente, en 2020 y 2021, obtuvo dos contratos con un monto máximo de 1.4 millones de pesos cada uno para promover en redes sociales los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. La campaña fue realizada para el entonces Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Además de las campañas de comunicación, Unordinary Business Consultants fue contratada para proyectos de distinta naturaleza. En 2022 prestó servicios de perifoneo móvil para una campaña del Banco del Bienestar y difundió mensajes mediante banners en páginas web. En 2023, la Guardia Nacional le adjudicó un contrato por 649 mil 600 pesos para la adquisición de botargas, mientras que ese mismo año también obtuvo contratos para las campañas "Cultura para la Paz" y "México es Turismo".