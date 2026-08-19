Cae robacoches con camioneta hurtada en Cactus

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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a cuatro personas durante diferentes operativos realizados en la capital potosina y Villa de Ramos. Uno de los detenidos estaría relacionado con robos de vehículos y los otros tres con la distribución de droga, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

En la colonia Cactus, agentes estatales detuvieron a Jonathan "N", de 23 años, a quien le aseguraron dos dosis de una sustancia con características similares al cristal y una camioneta con reporte de robo.

Según la información preliminar de la corporación, el detenido podría estar relacionado con otros robos de vehículos registrados en la zona. Su posible participación deberá ser determinada mediante las investigaciones correspondientes.

En otro operativo realizado en la capital potosina fue detenido Héctor "N", de 42 años, en posesión de dosis de una sustancia con las características del cristal.

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Por otra parte, en Villa de Ramos fueron capturados José "N", de 21 años, y Efraín "N", de 27, a quienes también les localizaron dosis de la misma sustancia.

La SSPC indicó que ambos podrían estar relacionados con una red de distribución de drogas, aunque esta versión deberá ser confirmada por la autoridad investigadora.

Los cuatro detenidos, la camioneta, las sustancias y los demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará sus respectivas situaciones jurídicas.