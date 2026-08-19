Despliegan vigilancia terrestre y aérea en límites de SLP
La SSPC reportó patrullajes terrestres y aéreos, así como puestos de atención en carreteras, accesos y comunidades
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene operativos de vigilancia en las zonas limítrofes de San Luis Potosí como parte de la estrategia denominada Escudo Potosí, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).
El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, señaló que los agentes realizan patrullajes y mantienen activos los Puestos de Atención Ciudadana.
Los dispositivos se concentran en las principales vías de comunicación, los accesos al estado y las zonas urbanas y rurales de las cuatro regiones de San Luis Potosí.
De acuerdo con el funcionario, las acciones tienen como objetivo preservar el orden público, mantener el libre tránsito y atender posibles situaciones de riesgo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Juárez Hernández indicó que los operativos se desarrollan en coordinación con instituciones municipales, estatales y federales.
La estrategia también contempla el intercambio de información entre corporaciones y la supervisión permanente de los dispositivos desplegados por tierra y aire.
no te pierdas estas noticias
Despliegan vigilancia terrestre y aérea en límites de SLP
Redacción
La SSPC reportó patrullajes terrestres y aéreos, así como puestos de atención en carreteras, accesos y comunidades
Caen cinco por robo de diésel en tramo Ébano-Tamuín
Redacción
El tractocamión fue interceptado y recuperado; los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal
Capturan a presunto homicida de Pavón
Redacción
Andrés N es considerado objetivo prioritario por su relación con otros delitos en la región.