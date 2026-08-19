Despliegan vigilancia terrestre y aérea en límites de SLP

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La Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene operativos de vigilancia en las zonas limítrofes de San Luis Potosí como parte de la estrategia denominada Escudo Potosí, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, señaló que los agentes realizan patrullajes y mantienen activos los Puestos de Atención Ciudadana.

Los dispositivos se concentran en las principales vías de comunicación, los accesos al estado y las zonas urbanas y rurales de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con el funcionario, las acciones tienen como objetivo preservar el orden público, mantener el libre tránsito y atender posibles situaciones de riesgo.

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Juárez Hernández indicó que los operativos se desarrollan en coordinación con instituciones municipales, estatales y federales.

La estrategia también contempla el intercambio de información entre corporaciones y la supervisión permanente de los dispositivos desplegados por tierra y aire.