Auger-Aliassime elimina a Zverev

El canadiense Félix Auger-Aliassime superó este viernes al alemán Alexander Zverev (6-4 y 7-6(4)) en la última jornada de la fase de grupos de las Finales ATP y cerró su pase a semifinales, donde se medirá al español Carlos Alcaraz.

Alcaraz se ha enfrentado a Auger-Aliassime un total de 7 veces en su carrera, con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, siendo su último duelo en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 con victoria del español (6-1 y 6-1). Las tres derrotas fueron en los tres primeros encuentros, entre 2021 y 2022.

El canadiense llegó a esta última jornada con toda opción de acceder a sus primeras semifinales en la Copa de Maestros tras su reciente victoria ante el estadounidense Ben Shelton. Solo tenía que batir a un doble campeón de este torneo, incapaz en este caso de plasmar todo su potencial, reducido en dos sets cuando podía citarse con Alcaraz entre los cuatro mejores del torneo.

Será Auger-Aliassime el que intente frenar al número 1 del año en las semifinales de Turín. Su balance, aunque bastante igualado, está claramente dividido en dos etapas. Entre 2021 y 2022, el canadiense ganó tres veces seguidas a Alcaraz. Desde entonces, y con un último encuentro en los Juegos Olímpicos de París 2024, en semifinales, todas cayeron del lado del murciano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Superó con merecimiento Auger-Aliassime a Zverev. Dos horas de batalla en la que el acierto en los momentos claves del que fuera pupilo de Toni Nadal le brindó el acceso. Un ‘break’ en el primer envite, con 5-4 a su favor, le permitió encarrilar la victoria. Se puso en el ese juego 0-40 arriba, pero Zverev consiguió neutralizar tres bolas de rotura. A la cuarta, no pudo.

El segundo envite fue igual de parejo. Otra vez desacertado en los momentos de máxima tensión el germano, que ya desaprovechó 7 opciones de ‘break’ ante Sinner. Tres en este caso ante el canadiense. De dos gozó Auger-Aliassime. El partido, inevitablemente pasó un desempate en el que tres roturas bien valieron las semifinales.

Alcaraz contra Auger-Aliassime. El italiano Jannik Sinner contra el australiano Álex de Miñaur. Las semifinales de la Copa de Maestros de Turín.