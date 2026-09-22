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Reconoce IMSS-Bienestar falta de insumos y medicamentos

Acosta Díaz de León señaló que la demanda se ha disparado por personas no derechohabientes

Por Samuel Moreno

Septiembre 22, 2026 11:11 a.m.
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Daniel Acosta Díaz de León / Foto: Pulso

Daniel Acosta Díaz de León / Foto: Pulso

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      La demanda de atención médica en los hospitales de San Luis Potosí ha registrado un incremento que mantiene prácticamente al límite la capacidad de atención para personas no derechohabientes, señaló Daniel Acosta Díaz de León, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

      Explicó que el aumento se ha acentuado a partir de la gratuidad de los servicios de salud, debido a que personas que anteriormente no acudían a recibir atención por falta de recursos ahora utilizan los servicios.

      Como referencia, detalló que durante 2025 se otorgaron 1.5 millones de consultas externas de medicina general, además de 900 mil atenciones de especialidad y 29 mil cirugías.

      En materia de atención oncológica, Acosta Díaz de León destacó que desde septiembre de 2025 se logró contar con cerca del 99 por ciento de los medicamentos para tratamientos contra el cáncer.

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      Añadió que mantienen colaboración con instituciones privadas, como la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), para atender casos en los que se presenta alguna dificultad con determinados medicamentos.

      Respecto al abasto general de medicamentos, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar señaló que San Luis Potosí pasó de niveles de alrededor de 40 por ciento a entre 72 y 73 por ciento de disponibilidad, mientras que el material de curación aumentó de aproximadamente 60 a 80 por ciento.

      Reconoció que todavía existen faltantes específicos, principalmente porque cada especialidad médica requiere distintos insumos y medicamentos.

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