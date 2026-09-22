Mónica Rangel: De la lucha contra el Covid a una sentencia por fraude

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mónica Liliana Rangel Martínez, exsecretaria de Salud de San Luis Potosí y excandidata de Morena a la gubernatura, volvió a la agenda pública luego de que la Contraloría General del Estado le abrió un nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa.

La dependencia la citó a comparecer el próximo 13 de octubre mediante un aviso publicado en el Periódico Oficial, debido a que no pudo localizarla en los domicilios registrados. Hasta ahora no se han hecho públicos los hechos específicos que originaron el expediente.

Rangel Martínez es médica cirujana egresada de la UNAM y cuenta con maestrías en Salud Pública y Educación. Acumuló más de 25 años en el sector público: comenzó como supervisora médica, dirigió durante 13 años la Jurisdicción Sanitaria VI, fue subdirectora de Primer Nivel de Atención y, en septiembre de 2015, llegó a la Secretaría de Salud durante el gobierno priista de Juan Manuel Carreras López.

Su mayor exposición ocurrió en 2020, cuando encabezó la respuesta estatal frente al Covid-19. Durante meses presentó los reportes diarios sobre contagios, fallecimientos, ocupación hospitalaria y restricciones sanitarias. Su gestión mantuvo información constante sobre la emergencia y coordinó la reconversión de los servicios médicos, aunque no logró evitar la saturación hospitalaria ni el crecimiento de las muertes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En enero de 2021, el estado acumulaba más de 42 mil contagios y 3 mil 197 defunciones. En medio de una de las etapas más críticas de la pandemia, Rangel dejó la dependencia para buscar la candidatura de Morena al gobierno estatal, decisión que provocó cuestionamientos por abandonar la conducción sanitaria durante el repunte.

Presenta Delgado a Mónica Rangel como candidata de Morena a la gubernatura de SLP (VIDEO)

Su postulación también dividió a Morena. Militantes denunciaron una imposición de la dirigencia nacional debido a su pasado en un gobierno priista. Durante la campaña estuvo cerca de perder el registro por irregularidades en la entrega de informes de precampaña y finalmente terminó en tercer lugar en las elecciones de 2021.

Un año después fue detenida en el Estado de México. La Fiscalía potosina la acusó por una compra simulada de insecticida para combatir el mosquito transmisor del dengue en la Huasteca, operación que causó un daño al erario por 22 millones de pesos.

Rangel aceptó su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado y fue sentenciada a cuatro años y 11 meses de prisión por uso abusivo de la función pública, fraude y asociación delictuosa. Recuperó su libertad después de devolver los 22 millones de pesos y pagar una multa de 63 mil pesos.

Su trayectoria también incluye un episodio inusual. En julio de 2016 recibió un balazo calibre .22 en el pecho dentro de un domicilio en Axtla de Terrazas. La versión oficial señaló que ella misma accionó accidentalmente una "pluma pistola" o arma táctica cuando preparaba una maleta. Diputados exigieron aclarar la procedencia del artefacto y las circunstancias del disparo; Rangel aseguró que no se trató de un atentado.

Mónica Rangel pasó así de ser una funcionaria con amplia experiencia sanitaria y el rostro estatal de la lucha contra el Covid-19, a protagonizar una candidatura cuestionada y recibir una sentencia por corrupción. El nuevo expediente de la Contraloría vuelve a colocar bajo revisión su gestión al frente de los Servicios de Salud.