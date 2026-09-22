Nueva falla en suministro de "El Realito"; suman 10 en 2026
El acueducto presenta nueva interrupción, afectando el abasto en la Zona Metropolitana
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Apenas el sábado se había restablecido el suministro de agua proveniente de la presa "El Realito" hacia la Zona Metropolitana, y esta mañana, solo tres días después, se registró una nueva interrupción en el acueducto.
Se trata de la décima falla que se presenta en lo que va de 2026.
Ante esta nueva suspensión, INTERAPAS informó que reactivó la atención en las zonas que dependen de este suministro y realiza los ajustes necesarios como la operación de pozos de reserva y recorridos con camión cisterna para reducir las afectaciones a los usuarios.
El organismo mantiene el monitoreo sobre evolución de esta nueva interrupción y dará a conocer cualquier actualización respecto al restablecimiento del envío de agua.
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