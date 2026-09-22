Sheinbaum anuncia revisión de pensiones a exgobernadores de Banxico

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se revisarán las pensiones que reciben exgobernadores y otros exfuncionarios del Banco de México (Banxico), luego de ser cuestionada sobre las remuneraciones vitalicias que reciben algunos de sus antiguos directivos.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria señaló que, debido a la autonomía del banco central y a diversos amparos promovidos por sus funcionarios, estas pensiones no necesariamente están sujetas a los límites salariales establecidos para la Presidencia de la República.

"Vamos a ver si podemos tener la información de los exgobernadores. No sé si solo son gobernadores o son también subgobernadores. Las pensiones que tienen y cuáles son y de qué monto", indicó.

Sheinbaum señaló que los expresidentes de México ya no reciben una pensión, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminara ese esquema, por lo que planteó revisar si deben mantenerse las pensiones otorgadas por Banxico.

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"Y en todo caso, pues habría que ver si seguimos con esas pensiones o no", afirmó.

La Presidenta reconoció que estos pagos pueden ser legales, pero cuestionó su pertinencia debido a los montos involucrados.

"Puede ser legal, pero no muy justo que digamos", expresó.

El análisis surgió a partir de una pregunta sobre las pensiones que reciben los exgobernadores del Banco de México, entre ellos Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz. La pregunta también vinculó estos pagos con el costo que ha representado el rescate bancario mediante el Fobaproa.

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Sheinbaum pidió que se transparente quiénes son los exfuncionarios de Banxico que actualmente reciben estas remuneraciones y cuánto representan para las finanzas públicas.

"Muchos... bueno, todos los que fueron gobernadores o trabajaron en Banco de México tienen pensiones muy importantes. Vamos a ver si podemos por lo menos exponer cuáles son esas pensiones", dijo.