logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum anuncia revisión de pensiones a exgobernadores de Banxico

Se busca transparentar montos y beneficiarios de las pensiones otorgadas

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 10:46 a.m.
A
Sheinbaum anuncia revisión de pensiones a exgobernadores de Banxico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se revisarán las pensiones que reciben exgobernadores y otros exfuncionarios del Banco de México (Banxico), luego de ser cuestionada sobre las remuneraciones vitalicias que reciben algunos de sus antiguos directivos.

      Durante la conferencia mañanera, la mandataria señaló que, debido a la autonomía del banco central y a diversos amparos promovidos por sus funcionarios, estas pensiones no necesariamente están sujetas a los límites salariales establecidos para la Presidencia de la República.

      "Vamos a ver si podemos tener la información de los exgobernadores. No sé si solo son gobernadores o son también subgobernadores. Las pensiones que tienen y cuáles son y de qué monto", indicó.

      Sheinbaum señaló que los expresidentes de México ya no reciben una pensión, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminara ese esquema, por lo que planteó revisar si deben mantenerse las pensiones otorgadas por Banxico.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Y en todo caso, pues habría que ver si seguimos con esas pensiones o no", afirmó.

      La Presidenta reconoció que estos pagos pueden ser legales, pero cuestionó su pertinencia debido a los montos involucrados.

      "Puede ser legal, pero no muy justo que digamos", expresó.

      El análisis surgió a partir de una pregunta sobre las pensiones que reciben los exgobernadores del Banco de México, entre ellos Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz. La pregunta también vinculó estos pagos con el costo que ha representado el rescate bancario mediante el Fobaproa.

      LEA TAMBIÉN

      Édgar Amador Zamora responde a diagnóstico de pobreza de Guillermo Ortiz

      El secretario de Hacienda cuestiona el análisis de pobreza presentado por el exgobernador del Banxico.

      Sheinbaum pidió que se transparente quiénes son los exfuncionarios de Banxico que actualmente reciben estas remuneraciones y cuánto representan para las finanzas públicas.

      "Muchos... bueno, todos los que fueron gobernadores o trabajaron en Banco de México tienen pensiones muy importantes. Vamos a ver si podemos por lo menos exponer cuáles son esas pensiones", dijo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum anuncia revisión de pensiones a exgobernadores de Banxico
      Sheinbaum anuncia revisión de pensiones a exgobernadores de Banxico

      Sheinbaum anuncia revisión de pensiones a exgobernadores de Banxico

      SLP

      El Universal

      Se busca transparentar montos y beneficiarios de las pensiones otorgadas

      Capturan a El Peli, presunto operador de Los Chapitos
      Capturan a El Peli, presunto operador de Los Chapitos

      Capturan a "El Peli", presunto operador de "Los Chapitos"

      SLP

      El Universal

      Coordinaba logística y recursos para esa facción en Sinaloa

      Huracán Polo alcanza categoría 5; hay alerta en varios estados
      Huracán Polo alcanza categoría 5; hay alerta en varios estados

      Huracán "Polo" alcanza categoría 5; hay alerta en varios estados

      SLP

      El Universal

      Ejército aplica Plan DN-III-E en Jalisco y Colima

      Día Mundial sin Automóvil: ¿es posible dejar el coche por un día?
      Día Mundial sin Automóvil: ¿es posible dejar el coche por un día?

      Día Mundial sin Automóvil: ¿es posible dejar el coche por un día?

      SLP

      El Universal

      La fecha busca cuestionar la dependencia del vehículo particular y promover alternativas de movilidad