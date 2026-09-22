Publican en DOF restricción de celulares en escuelas del país

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la publicación del Acuerdo 09/09/26 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece restricciones al uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias, así como medidas diferenciadas para educación media superior y superior.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, señaló en un comunicado que el instrumento busca proteger los derechos, la salud mental y el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

A partir del 22 de septiembre se desarrollará un periodo de 30 días hábiles para dar a conocer los lineamientos mediante asambleas informativas y de sensibilización dirigidas principalmente a docentes, madres y padres de familia.

Para educación media superior, las disposiciones contemplan limitar el uso no pedagógico de los dispositivos. Cada comunidad educativa deberá definir las medidas aplicables mediante procesos de consulta, diálogo y construcción de acuerdos.

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Entre las opciones se encuentran el resguardo de equipos en espacios designados, la definición de horarios y áreas autorizadas, la suspensión de su uso durante toda la jornada o su utilización programada con fines de aprendizaje. En este nivel podrán contemplarse excepciones por emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

En educación superior se promoverá el uso responsable y seguro conforme a los acuerdos de cada comunidad, con respeto a la autonomía universitaria, administrativa y académica de las instituciones.

Delgado destacó que el 81 por ciento de los participantes en una encuesta aplicada a más de 565 mil docentes durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar respaldó la creación de reglas para regular estos dispositivos en los planteles.

La SEP reconoció su utilidad como herramientas de aprendizaje cuando responden a fines pedagógicos, pero advirtió que su uso inadecuado, excesivo o sin regulación puede afectar la atención, la convivencia y el aprovechamiento académico.

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La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) reconoció como un primer paso necesario la regulación del uso de celulares en las escuelas, pero advirtió que será insuficiente si no se acompaña de acciones para atender el rezago educativo, fortalecer la autoridad docente e incorporar la participación de las familias.

En un comunicado, la organización cuestionó que los padres de familia no fueran escuchados de manera suficiente y estructurada durante la elaboración del Acuerdo 09/09/26, relativo al uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales en planteles públicos y particulares.

Según la UNPF, la consulta se concentró en docentes y foros técnicos, mientras las familias quedaron al margen de la definición del problema y sus soluciones. Consideró que esta omisión debilita la legitimidad social de la medida y limita su eficacia.

Señaló que retirar celulares, por sí solo, no resolverá las dificultades de aprendizaje ni fortalecerá la autoridad de los profesores. Por ello, pidió una normativa integral que establezca límites y responsabilidades claras para la comunidad escolar.

Entre sus propuestas destacan crear espacios permanentes de diálogo entre escuelas y hogares, ofrecer orientación práctica a las familias y acordar reglas sobre horarios de uso, redes sociales y exposición a pantallas antes de dormir.

También solicitó una ruta pedagógica para mejorar los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas, además de informar cómo se garantizarán el equipamiento escolar, la capacitación docente y los programas necesarios para atender los rezagos.

La UNPF llamó a las autoridades educativas a abrir canales efectivos de participación y evaluar periódicamente los resultados de la medida, con políticas que atiendan las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar del alumnado.