Secretaría Anticorrupción sanciona a 55 funcionarios y una empresa

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 55 personas servidoras públicas y una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 102 millones de pesos por faltas graves y no graves.

Acciones de la autoridad

En ese sentido, el TFJA impuso sanciones, derivado de las acciones de investigación realizadas a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Alimentación para el Bienestar, el Banco del Bienestar, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria, en el Servicio Postal Mexicano, Guardia Nacional y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves.

Detalles confirmados

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En Petróleos Mexicanos (Pemex), inhabilitación por 10 años y sanción económica de 677 mil pesos a Massiel "H", del Hospital Central del Sur en la Ciudad de México, por cobrar, en 2025, la prestación de pago de gasolina presentando documentos que no correspondían al vehículo registrado.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 616 mil pesos a Martha "E", del área de Ductos en el Estado de México, ya que durante el periodo de 2019 al 2024, no solicitó la baja del registro de un vehículo y continuó cobrando la prestación de pago de gasolina.

Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 600 mil pesos a Braulio "M", de la Gerencia de Ingeniería y Costos de la Subdirección de Proyectos Industriales en la Ciudad de México, ya que, en 2023, obtuvo un beneficio económico al simular actos para que entraran a trabajar 3 personas y recibir por ello depósitos por el mismo monto de la sanción, en su cuenta bancaria.

En Comisión Federal de Electricidad, inhabilitación por 10 años y sanción económica de 72 mil pesos a José "P", de Gestión Comercial en Sonora, ya que, en 2021, pidió 500 pesos a 8 usuarios cuando tomaba lecturas en el municipio de Álamos, en 18 ocasiones, a cambio de no reportar que hacían uso indebido de energía eléctrica.

Inhabilitación por 4 años a Oscar "M", de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez en Chiapas, por hostigar sexualmente a una persona subordinada, durante seis meses, en 2020 y 2021.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Economía, en Guardia Nacional, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional del Agua, en Financiera para el Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y en la Procuraduría Agraria, impuso sanciones por faltas no graves.

En Guardia Nacional, destitución a Zenaida "V", Minerva "A", Karina "R", Everardo "A", Azael "S", Erik "N", Javier "A", Luis "L", Alejandro "P" y Jorge "A", de las Oficinas Centrales en la Ciudad de México, por entregar en 2024 y en 2025, copia de sus certificados de estudios, presuntamente emitidos por diversas autoridades educativas, que no eran válidos, los cuales formaban parte de los requisitos para obtener la licencia de portación de armas de fuego.

En el Instituto Nacional del Derecho de Autor, inhabilitación por 6 meses a Raymundo "R", del Registro Público de Derecho de Autor en la Ciudad de México, por utilizar indebidamente en 2025, el equipo de cómputo que le fue asignado en el trabajo para ver videos en internet y redes sociales de contenido para adultos, durante siete días en horario laboral.

Las dependencias destacaron que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Explicaron que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, si lo hacen, la Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

Adicionalmente, invitó a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en la página de Internet denuncias.gob.mx.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.