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ASEA confirma hackeo en su cuenta oficial de Instagram

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial informó sobre el acceso no autorizado a su cuenta de Instagram durante la madrugada.

Por El Universal

Octubre 04, 2026 06:23 p.m.
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ASEA confirma hackeo en su cuenta oficial de Instagram
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA) informó que su cuenta oficial de Instagram, @agencia_asea, fue hackeada durante la madrugada de este domingo 4 de octubre.

      Detalles confirmados

      A través de su cuenta de X, la dependencia señaló que ya realiza las gestiones necesarias para solucionar el incidente, ocurrido a las 01:52 horas.

      Por ello, pidió a sus seguidores, incluidas las personas reguladas, hacer caso omiso de cualquier comunicación o contenido difundido a través de esa red social hasta nuevo aviso.

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      Acciones de la autoridad

      La ASEA indicó que informará cuando se reanude la difusión oficial en Instagram y recordó que "nunca solicitará información a través de las redes sociales".

      Para cualquier consulta, las personas reguladas pueden comunicarse al correo contacto@asea.gob.mx.

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