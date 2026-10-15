Barcola y Araújo se estrenan con el Liverpool

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Bradley Barcola logra triplete con Liverpool, que despachó 6-3 al LASK de Austria en la Liga de Campeones.

Fueron los primeros goles del atacante francés con el club desde que llegó procedente del campeón europeo Paris Saint-Germain durante la pretemporada.

El uruguayo Ronald Araújo también facturó su primer gol con Liverpool al romper el empate con un cabezazo tras un tiro de esquina, menos de dos minutos antes de que Barcola marcara a los 24, tras una asistencia de Lewis Koumas.

Ryan Gravenberch estrelló un remate en el poste antes de que Barcola añadiera su segundo a los 37, definiendo con aplomo después de quedar mano a mano gracias a un pase de Florian Wirtz. Jeremie Frimpong, uno de los jugadores de menor estatura en la cancha, marcó de cabeza el cuarto de Liverpool con un balón que pegó en el poste derecho y entró a los 51.

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Robert Ljubicic recortó distancias a los 63, un minuto después de ingresar como suplente, antes de que Frimpong le dejara a Barcola un sencillo toque para completar su triplete a los 66.

Koumas quedó sin marca para anotar el sexto de Liverpool seis minutos después: fue el primer gol del delantero de 21 años con Liverpool.

Pero Florian Flecker, otro suplente de LASK, se llevó la mayor ovación cuando anotó el segundo de su equipo con un cabezazo de palomita a los 74, cuatro minutos antes de marcar otro para completar el tanteador.