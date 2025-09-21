Bayern golea al Hoffenheim

BERLÍN.- Ese hombre otra vez.

Harry Kane anotó su segunda tripleta de la temporada el sábado para liderar la victoria 4-1 del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim, logrando el mejor inicio en la Bundesliga que cualquier equipo ha tenido después de cuatro jornadas.

El capitán de Inglaterra anotó antes del descanso y convirtió dos penales para llevar su cuenta de goles a 12 en seis partidos en todas las competiciones — 13 goles en siete partidos incluyendo la Supercopa de Alemania.

La otra tripleta de Kane fue en el primer duelo de la Bundesliga, una goleada de 6-0 sobre el Leipzig.

El récord del Bayern de 12 puntos con una diferencia de goles de más de 15 es el mejor después de cuatro jornadas de la Bundesliga desde que comenzó en 1963.

El Bayern tuvo la suerte de que el Hoffenheim no capitalizara su dominio inicial después de que el entrenador Vincent Kompany optara por rotar su equipo con cinco cambios respecto al equipo que derrotó el miércoles 3-1 al Chelsea en la Liga de Campeones — Kane anotó dos veces en ese partido.

Entre ellos, Nicolas Jackson hizo su primera aparición desde que llegó del Chelsea, y Lennart Karl, de 17 años, debutó con el Bayern en la Bundesliga.

Fisnik Asllani del Hoffenheim solo golpeó el poste después de recibir un regalo del portero del Bayern, Manuel Neuer, quien pateó el balón directamente al delantero del Hoffenheim tras un pase atrás de Jonathan Tah.

El Hoffenheim siguió siendo el mejor equipo hasta que Karl sorprendió a su defensa con un tiro de esquina que Kane corrió a encontrar en el primer palo para adelantar al Bayern al 44.

Kane hizo el 2-0 después del descanso con un penal otorgado después de que Albian Hajdari fuera penalizado por mano, luego completó su hat trick desde el punto de penal nuevamente después de que el suplente Michael Olise fuera derribado en el área.

Vladimir Coufal anotó el gol de consolación del Hoffenheim al final con un tiro libre que desvió el suplente Joshua Kimmich.

El suplente del Bayern, Serge Gnabry, completó la cuenta desde un ángulo estrecho en el tiempo de descuento.