logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bayern y Arsenal firman emocionante empate

Por AP

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Bayern y Arsenal firman emocionante empate
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ROMA.- Un gol y una asistencia de Harry Kane no fueron suficientes para que Bayern Múnich venciera al Arsenal.

      Declan Rice, compañero de Kane en la selección de Inglaterra, anotó el miércoles el tanto del empate 2-2 en la segunda mitad para el subcampeón de la temporada pasada en casa del seis veces monarca Bayern Múnich, en un duelo de dos pesos pesados europeos en la Liga de Campeones.

      Rice intercambió pases con Viktor Gyokeres antes de encontrar la red a ocho minutos del final.

      Kane convirtió un penal a los 61 minutos para aumentar su total a 16 goles en 23 partidos de su carrera ante Arsenal, tras haber marcado en cada temporada contra el club londinense de 2014-15 a 2023-24 — mayormente con Tottenham.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Kane también habilitó a Alphonso Davies de cara al arco cuando Bayern igualó, tras el tanto inicial de Eberechi Eze para Arsenal. Fue el 10mo partido consecutivo de Kane en la Liga de Campeones con un gol. Quedó a uno del récord de Cristiano Ronaldo, de anotar en 11 encuentros seguidos (en 2017 y 2018).

      En otros partidos, Aston Villa consiguió una victoria por 3-1 sobre el club noruego Viking. El equipo de Unai Emery ha ganado sus tres partidos, anotó 12 goles y recibió tres para quedar sólo por detrás del bicampeón defensor Paris Saint-Germain en goles anotados.

      Además: Inter de Milán 1, Shakhtar Donetsk 0; Sporting Lisboa 2, LASK 3; Galatasaray 4, Lille 2; Club Brujas 3, Lens 0, y Real Betis 1, Feyenoord 0.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club
        Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club

        Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club

        SLP

        El Universal

        El club apeló las acusaciones mientras se esperan sanciones que incluyen multas y reducción de puntos.

        Igualan Bayern y Arsenal en partidazo de Champions League
        Igualan Bayern y Arsenal en partidazo de Champions League

        Igualan Bayern y Arsenal en partidazo de Champions League

        SLP

        El Universal

        Goles de Eze, Davies, Kane y Rice marcaron un encuentro vibrante en el Allianz Arena entre dos potencias europeas.

        Firme victoria del Madrid sobre Leipzig en Champions
        Firme victoria del Madrid sobre Leipzig en Champions

        Firme victoria del Madrid sobre Leipzig en Champions

        SLP

        EFE

        Con goles de Silva, Güler, Mbappé y Diomande, el Real Madrid aseguró su tercer triunfo en la fase de grupos

        Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla
        Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla

        Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla

        SLP

        El Universal

        El partido se transmitirá en Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+ y ViX a las 21:10 horas.