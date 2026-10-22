Bayern y Arsenal firman emocionante empate

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ROMA.- Un gol y una asistencia de Harry Kane no fueron suficientes para que Bayern Múnich venciera al Arsenal.

Declan Rice, compañero de Kane en la selección de Inglaterra, anotó el miércoles el tanto del empate 2-2 en la segunda mitad para el subcampeón de la temporada pasada en casa del seis veces monarca Bayern Múnich, en un duelo de dos pesos pesados europeos en la Liga de Campeones.

Rice intercambió pases con Viktor Gyokeres antes de encontrar la red a ocho minutos del final.

Kane convirtió un penal a los 61 minutos para aumentar su total a 16 goles en 23 partidos de su carrera ante Arsenal, tras haber marcado en cada temporada contra el club londinense de 2014-15 a 2023-24 — mayormente con Tottenham.

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Kane también habilitó a Alphonso Davies de cara al arco cuando Bayern igualó, tras el tanto inicial de Eberechi Eze para Arsenal. Fue el 10mo partido consecutivo de Kane en la Liga de Campeones con un gol. Quedó a uno del récord de Cristiano Ronaldo, de anotar en 11 encuentros seguidos (en 2017 y 2018).

En otros partidos, Aston Villa consiguió una victoria por 3-1 sobre el club noruego Viking. El equipo de Unai Emery ha ganado sus tres partidos, anotó 12 goles y recibió tres para quedar sólo por detrás del bicampeón defensor Paris Saint-Germain en goles anotados.

Además: Inter de Milán 1, Shakhtar Donetsk 0; Sporting Lisboa 2, LASK 3; Galatasaray 4, Lille 2; Club Brujas 3, Lens 0, y Real Betis 1, Feyenoord 0.