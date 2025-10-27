logo pulso
Bencic logra su 10mo. título profesional

Por AP

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Bencic logra su 10mo. título profesional

TOKIO.- Belinda Bencic conquistó el décimo título de su carrera con una victoria de 6-2, 6-3 sobre Linda Noskova en la final del Pan Pacific de la WTA.

Bencic dominó a su rival checa durante toda la final del domingo, rompiendo el servicio de Noskova tres veces en el camino hacia una cómoda victoria en una hora y 22 minutos, diez años después de su anterior aparición en la final del torneo de Tokio.

Tokio ha proporcionado recientes recuerdos felices para la suiza, quien ganó la medalla de oro en individuales y la plata en dobles en los Juegos Olímpicos en la capital japonesa hace cuatro años.

“Fue maravilloso jugar frente a ustedes. La última vez que gané aquí fue en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando el estadio estaba vacío, así que fue una atmósfera completamente diferente, pero fue genial jugar frente a ustedes”, valoró Bencic. “Me encanta jugar en Japón, así que estoy superfeliz de finalmente ganar este torneo.”

El camino a la final había sido agotador para Bencic, quien había pasado cinco horas y 23 minutos en la cancha durante los dos días anteriores. Triunfó en partidos consecutivos de tres sets en los cuartos de final y luego en la semifinal contra Sofia Kenin.

Mientras tanto, Noskova había pasado apenas 35 minutos en la cancha durante las rondas de cuartos de final y semifinal en Tokio. Avanzó cuando Elena Rybakina, clasificada para las Finales de la WTA, se retiró de su semifinal, citando un problema de espalda.

