Brillan nadadores del Club Deportivo Potosino

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Los nadadores Salvador Medina Mercado e Iker Rodríguez Hernández, representantes del Club Deportivo Potosino y de la Selección Mexicana, tuvieron una destacada participación en el Campeonato Panamericano Ibagué 2026, celebrado del 8 al 12 de julio en la ciudad de Ibagué, Colombia, certamen que reunió a los mejores exponentes de la natación del continente.

Bajo la dirección del entrenador José Torres, ambos atletas potosinos enfrentaron con éxito a competidores de distintos países, contribuyendo al gran desempeño de la delegación mexicana durante el campeonato.

Salvador Medina Mercado fue uno de los protagonistas del representativo nacional al conquistar la medalla de bronce en la prueba de relevo 4x100 metros combinado, además de conseguir un cuarto lugar en el relevo 4x100 metros libre, cuarto lugar en los 50 metros pecho, sexto lugar en los 100 metros pecho y decimoséptimo puesto en los 50 metros libres, resultados que lo colocaron entre los mejores nadadores de la competencia.

Por su parte, Iker Rodríguez Hernández también firmó una sobresaliente actuación al finalizar en la cuarta posición de los 50 metros mariposa, noveno lugar en los 50 metros libres, undécimo puesto en los 100 metros mariposa y decimosexto lugar en los 50 metros dorso, demostrando un alto nivel competitivo frente a los mejores exponentes del continente.

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La participación de ambos nadadores refleja el trabajo y la preparación que realizan en el Club Deportivo Potosino bajo la supervisión del entrenador José Torres, cuyo esfuerzo ha sido fundamental en la formación y desarrollo de atletas capaces de competir al máximo nivel internacional.

Gracias al aporte de sus representantes y al desempeño colectivo de la delegación nacional, México se proclamó campeón del 5º Campeonato Panamericano de Natación PanAm Aquatics 2026, consolidándose como la mejor selección del continente y reafirmando su liderazgo en la natación panamericana.