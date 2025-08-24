Brillan potosinos en Corpoilgas-IRT

Las canchas de raquetbol de La Loma Centro Deportivo fueron escenario de intensos duelos con la celebración de la Copa Corpoilgas-IRT Satélite 350 de Racquetbol 2025, certamen que reunió a más de 100 atletas provenientes de diferentes estados de la República Mexicana y de países invitados. El evento estuvo bajo la dirección general de Fabián Parrilla Araujo, reconocido por su amplia trayectoria en el impulso de esta disciplina.

El torneo dejó momentos de gran calidad deportiva y consagró a los nuevos campeones en las distintas categorías.

Pro Singles: El campeón fue André Parrilla (SLP), superando en la final a Erik Trujillo (NL). El tercer puesto correspondió a Diego Gastélum (JAL) y el cuarto a Jordy Alonso (SLP). Dobles Open: La dupla ganadora fue Sebastián Hernández y Erik Trujillo, venciendo en la final a Axel Sánchez y Nico Galindo. El tercer lugar correspondió a Diego Gastélum y Juan Carlos Castillo.

Damas Open: La mexicana Jéssica Parrilla (SLP) brilló con el primer lugar, seguida de Samanta Salas (GTO), Andrea Reyes (GUA) y Jamyleth Sipac (GUA). Consolación Pro: El guatemalteco Alexander Sierra fue el vencedor.

Damas C: Regina Saldívar (SLP) resultó ganadora, seguida de Daniela Guerrero (SLP) y Sofía Laureano (SLP). Categoría C: El primer sitio fue para Elías Josué Sandoval (MTY), escoltado por María José Jurado (CHI) y Miguel Briones en tercer lugar (SLP).

Categoría B: Matías Sandoval Hernández (MTY) se llevó la victoria, Alejandro Trejo (SLP) fue segundo y Andrés Jiménez (SLP) tercero. Dobles B-C o C-C: La dupla guatemalteca Estuardo Wer y Nico Wer se coronó campeona, Andrea Reyes y Paula Aldana (GUA) quedaron en segundo lugar, mientras que Elías Sandoval y Matías Sandoval (MTY) terminaron terceros.

Dobles Máster +40 (Open-C o B-B): El título fue para Jorge Hernández y Daniel Luna (SLP). La pareja formada por Agustín Castillo y Manuel Robledo (SLP) alcanzó el segundo puesto, y José Miramontes junto a JJ Pérez (SLP) completaron el podio.

En los 10 y Menores: El triunfo correspondió a Mateo Zavala (SLP), seguido por Daniel Ayala (SLP) y Yacu Hernández (SLP). 12 y Menores: Nicolás Wer (GUA) conquistó el campeonato, María José Jurado (CHI) se quedó con el segundo lugar y Evan Orozco (JAL) fue tercero. Novatos: Evan Orozco (JAL) levantó el trofeo, mientras que Aslán Ramírez (JAL) y Regina Varela (CHI) ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.