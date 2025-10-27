logo pulso
Broncos con racha ganadora

Bo Nix suma cuatro envíos de anotación en triunfo sobre Cowboys

Por AP

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
Broncos con racha ganadora

DENVER.- Bo Nix lanzó para cuatro touchdowns, el novato R.J. Harvey anotó tres veces y los Broncos de Denver aplastaron el domingo 44-24 a los Cowboys de Dallas para su quinta victoria consecutiva.

J.K. Dobbins corrió para 111 yardas en 15 acarreos y los Broncos (6-2) también obtuvieron grandes actuaciones de los novatos Pat Bryant y Jahdae Barron mientras extendían la racha más larga de victorias en casa de la NFL a nueve juegos. Bryant anotó su primer touchdown y Barron interceptó a Dak Prescott para su primera intercepción en su carrera.

A pesar de dos carreras de touchdown del ex corredor de Denver Javonte Williams, los Cowboys (3-4-1) perdieron por octava vez consecutiva ante los Broncos, a quienes no han vencido desde la época dorada de Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin en 1995.

Excluyendo una rodilla al suelo al medio tiempo, los Broncos anotaron en siete de sus siguientes ocho posesiones. Nix completó 19 de 29 pases para 247 yardas con los cuatro touchdowns y una intercepción. Prescott completó 19 de 31 pases para 188 yardas y fue interceptado dos veces.

