Brujas empata ante Santa Ana del Conde

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Brujas Villa de Arriaga rescató un empate 1-1 frente a Santa Ana del Conde, en compromiso correspondiente a la jornada 11 de la Liga TDP. El conjunto potosino buscaba regresar al camino de la victoria luego del resultado adverso de la semana anterior, pero tuvo que conformarse con sumar un punto tras caer en la tanda de penales por la unidad adicional.

Desde el arranque, ambos equipos protagonizaron un encuentro de alta intensidad, con constantes disputas por el balón y aproximaciones en las dos áreas. Sin embargo, fue la escuadra visitante la que tomó ventaja al minuto 10, cuando Gael Galván aprovechó una diagonal cruzada desde el costado derecho para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 0-1.

Para la segunda mitad, González Tahuilan realizó ajustes y adelantó sus líneas en busca de la igualada. La insistencia de Brujas encontró recompensa al minuto 65, luego de una triangulación entre Sergio Estrada y Paco Gaytán, que terminó con la definición de Santiago Flores para establecer el 1-1. Pese al ritmo ofensivo que mantuvieron ambos conjuntos, ninguno consiguió marcar el tanto de la diferencia.

Con el empate en el tiempo reglamentario, el punto extra se definió desde los once pasos, donde Santa Ana del Conde tuvo mayor efectividad y se llevó dos unidades a casa. Con este resultado, Brujas Villa de Arriaga llegó a 17 puntos y ahora se enfocará en su compromiso de la jornada 12, cuando visite al Real Olmeca Sport.

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