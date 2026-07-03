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¿Tienes el

pero te gustaría mejorar su

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? Debido a que este dispositivo es pequeño, puede que su tamaño no brinde el mejoral sacarlo de su caja; sin embargo, algunospueden mejorar la experiencia del dispositivo.Gracias a los, se puede mejorar elde este altavoz, así como el volumen en el que se producen lasy las alarmas.Por ello, ente contamos losque debes seguir para mejorar elde tuPaso a paso: así puedes mejorar eldeUna de las primeras configuraciones que deberíasen tues ladel. Con esta actualización puedes modificar las, medias y agudas para adaptarlas al contenido que estas reproducciones.Para ello, necesitas ingresar a lay seguir estosIngresa a la sección de "Dispositivos".Da clic en "".Elige elque quieresy da clic en "".Entra al apartado de "".Selecciona "" y ahí comienza alos controles de, medios yPor otro lado, también puedes mejorar el volumen de las alarmas ydel dispositivo. Estase realiza también desde la aplicación de Alexa. Para ello debes:Acceder a ladel equipo.Ingresa al apartado de "".En el control deslizante puedesel volumen de lasy alertas para que estas suenen más fuerte si es que así lo requieres. De igual forma, puedes configurar lapara que el volumen aumente progresivamente.Y para sacarle más provecho alde tu, puedes añadir de inicio a fin cada vez que se activa Alexa para saber si el altavoz está escuchando en ese momento. Para ello entra a "", luego a "" y activa las opciones de "" y "".