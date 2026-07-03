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Confía SGG en civilidad de potosinos y descarta "ley seca" el domingo

Se implementarán operativo de seguridad para garantizar orden ante el juego y posibles celebraciones

Por Rubén Pacheco

Julio 03, 2026 01:11 p.m.
A
J Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

J Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Ante la propuesta del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos de aplicar "ley seca" para el domingo próximo por el partido de México contra Inglaterra en el mundial de fútbol, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG), descartó que se aplique dicha medida, pues confió en la civilidad de los aficionados

      Declaró que, desde el Gobierno del Estado existe una postura que lejos de prohibir, la mejor opción es exhortar a la población a ser moderada en el consumo del alcohol, sobre todo, ser respetuosos a los demás asistentes y la propiedad privada.

      Dijo que no existe temor de que haya personas fallecidas como sucedió en la Ciudad de México, dado que la ciudadanía de San Luis Potosí sabe comportarse, además, se aplicará un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de las personas.

      Cuestionado sobre si habrá cierta tolerancia para ingerir alcohol en la glorieta Francisco González Bocanegra y la avenida Venustiano Carranza, refirió que se trata de una fiesta y "no podemos estar callados frente a una fiesta".

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      "Al final del día, de la euforia, del festejo, de las sonrisas y todo, pues es el post festejo. Seguramente nos va a ir muy bien como ha sucedido", comentó.

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      También exhortó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad durante las celebraciones

      En días recientes, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió que, si la Guardia Civil Estatal (GCE) detecta la comisión de actos delictivos o faltas administrativas -como consumir bebidas embriagantes en la vía pública- en las celebraciones futbolísticas, procederá con detenciones para salvaguardar el orden público.

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