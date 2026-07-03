Viral | México avanza en trajinera a los octavos de final

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A pocos días del partido entre Inglaterra y México en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la creatividad y el ingenio mexicano sigue dominando en las plataformas digitales, dejando divertidas escenas virales.

Los memes, imágenes y videos compartidos por aficionados mexicanos en internet han revolucionado la forma de celebrar y mostrar la pasión que se vive este Mundial por ver a la Selección Mexicana ganar la copa en casa.

A través de redes sociales se viralizó un video realizado con inteligencia artificial, en el que se muestra el desempeño en la cancha y el avance del equipo tricolor en la justa mundialista, el cual se abre paso poco a poco a la ronda final.

La grabación viral muestra a las selecciones de Inglaterra, Noruega y Brasil abriéndose paso firmemente en el profundo océano sobre grandes embarcaciones. Los tres equipos recorren a la par el mar, avanzando rumbo a los cuartos de final en Miami y la semifinal en Atlanta en Estados Unidos.

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Brasil lleva un barco de tres niveles con temática tropical, de color amarillo y verde haciendo contraste con el azul del agua, mientras que Noruega recorre el mar sobre un bote alargado al más puro estilo vikingo, con remos y el sonido de los tambores haciendo eco en el lugar.

La trajinera rompe potencias.



Brasil, Noruega e Inglaterra llegan como favoritas, pero México se niega a ser un invitado más. La ilusión viaja sobre una trajinera que desafía pronósticos y busca abrirse paso entre las grandes potencias del futbol mundial.



¿Y si sí? ¡Vamos,... pic.twitter.com/Ln2OB7l5Xx — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) July 3, 2026

Por su parte, Inglaterra navega a bordo de un barco de velas, digna de una película clásica de piratas. No obstante, la tranquilidad y monotonía de la escena se ve alterada por una cuarta embarcación, correspondiente al equipo mexicano, el cual llega a bordo de una colorida trajinera.

La trajinera, adornada con flores, la bandera de México y el mensaje "¿Y si sí?", avanza a toda velocidad sobre el mar, dejando a su paso una rítmica música de fondo. "El equipo en el que nadie confiaba y que viene con todo es México. ¿Y si sí? ¡Vamos, México!", escribió el creador.

El video se difundió rápidamente en la plataforma de X, superando el millón de reproducciones y más de 8 mil reacciones. Algunos de los comentarios más populares fueron:

"Son los únicos que van tragando y pisteando. Son la mismísima esencia de ser mexicano".

"En la poderosísima trajinera. Nada le gana".

"El humor mexicano nunca decepciona".

"yo sigo viendo y me sigo riendo, la trajinera JAJAJAJAJAJJAJAJAJA y el cotorreo que traen. Si nos representa al 100".

"No será el mejor barco, pero aaaaah cómo nos divertimos".