logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Viral | México avanza en trajinera a los octavos de final

El video con inteligencia artificial muestra a México avanzando en la competencia mundialista.

Por El Universal

Julio 03, 2026 12:58 p.m.
A
Viral | México avanza en trajinera a los octavos de final
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A pocos días del partido entre Inglaterra y México en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la creatividad y el ingenio mexicano sigue dominando en las plataformas digitales, dejando divertidas escenas virales.

      Los memes, imágenes y videos compartidos por aficionados mexicanos en internet han revolucionado la forma de celebrar y mostrar la pasión que se vive este Mundial por ver a la Selección Mexicana ganar la copa en casa.

      A través de redes sociales se viralizó un video realizado con inteligencia artificial, en el que se muestra el desempeño en la cancha y el avance del equipo tricolor en la justa mundialista, el cual se abre paso poco a poco a la ronda final.

      La grabación viral muestra a las selecciones de Inglaterra, Noruega y Brasil abriéndose paso firmemente en el profundo océano sobre grandes embarcaciones. Los tres equipos recorren a la par el mar, avanzando rumbo a los cuartos de final en Miami y la semifinal en Atlanta en Estados Unidos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Brasil lleva un barco de tres niveles con temática tropical, de color amarillo y verde haciendo contraste con el azul del agua, mientras que Noruega recorre el mar sobre un bote alargado al más puro estilo vikingo, con remos y el sonido de los tambores haciendo eco en el lugar.

      Por su parte, Inglaterra navega a bordo de un barco de velas, digna de una película clásica de piratas. No obstante, la tranquilidad y monotonía de la escena se ve alterada por una cuarta embarcación, correspondiente al equipo mexicano, el cual llega a bordo de una colorida trajinera.

      La trajinera, adornada con flores, la bandera de México y el mensaje "¿Y si sí?", avanza a toda velocidad sobre el mar, dejando a su paso una rítmica música de fondo. "El equipo en el que nadie confiaba y que viene con todo es México. ¿Y si sí? ¡Vamos, México!", escribió el creador.

      El video se difundió rápidamente en la plataforma de X, superando el millón de reproducciones y más de 8 mil reacciones. Algunos de los comentarios más populares fueron:

      "Son los únicos que van tragando y pisteando. Son la mismísima esencia de ser mexicano".

      "En la poderosísima trajinera. Nada le gana".

      "El humor mexicano nunca decepciona".

      "yo sigo viendo y me sigo riendo, la trajinera JAJAJAJAJAJJAJAJAJA y el cotorreo que traen. Si nos representa al 100".

      "No será el mejor barco, pero aaaaah cómo nos divertimos".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Viral | México avanza en trajinera a los octavos de final
      Viral | México avanza en trajinera a los octavos de final

      Viral | México avanza en trajinera a los octavos de final

      SLP

      El Universal

      El video con inteligencia artificial muestra a México avanzando en la competencia mundialista.

      Entérate | Partido México vs. Inglaterra cambia de horario
      Entérate | Partido México vs. Inglaterra cambia de horario

      Entérate | Partido México vs. Inglaterra cambia de horario

      SLP

      El Universal

      La amenaza de tormenta eléctrica motivó la modificación para el encuentro de octavos de final

      Hamilton asusta en Silverstone
      Hamilton asusta en Silverstone

      Hamilton asusta en Silverstone

      SLP

      EFE

      Con un tiempo de 1:28.376, superó a Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen en la clasificación

      Mundial 2026: Los países ya clasificados para octavos de final
      Mundial 2026: Los países ya clasificados para octavos de final

      Mundial 2026: Los países ya clasificados para octavos de final

      SLP

      El Universal

      Grandes candidatos como Alemania y Uruguay quedaron eliminados en la fase inicial del torneo