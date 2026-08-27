México conquista oros históricos en Mundial de Remo

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México se consagró con dos campeonatos mundiales. Este jueves, la delegación mexicana conquistó dos preseas de oro y una de bronce en el Campeonato Mundial de Remo 2026 que se celebró en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos.

Para Kenia Lechuga, la tercera fue la vencida. La remera mexicana consiguió una histórica medalla de oro en la prueba de scull individual ligero (LW1x).

Hazaña que llegó después de colgarse la plata en el 2023 y el bronce en el 2025.